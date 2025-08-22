Horario y dónde ver Querétaro vs. Atlético de San Luis de la Liga MX Apertura 2025
El Clásico de la 57 se vivirá una vez más con demasiada pasión en el arranque de una nueva fecha.
Un Clásico se jugará en el Querétaro vs. Atlético de San Luis del calendario de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, que llegará este fin de semana a su primer tercio de competencia.
El cuadro de Gallos Blancos viene de darle la bienvenida a Diego Cocca, quien debutó por segunda ocasión como DT de Atlas en la pasada fecha 5 del campeonato mexicano.
Los potosinos consiguieron su segunda victoria del semetre al vencer 2-0 a Puebla como visitante, que igual derivó en la salida de Pablo Guede del conjunto de La Franja.
HORARIO Y DÓNDE VER, EN VIVO, QUERÉTARO VS. ATLÉTICO DE SAN LUIS DEL APERTURA 2025
El Querétaro vs. Atlético de San Luis en un derbi de la región, denominado como El Clásico de la 57, por lo que se espera un gran ambiente ese día en el estadio.
- Fecha: viernes 22 de agosto, Estadio La Corregidora de Querétaro
- Horario: el juego arrancará a las 7:00 pm del CT de México, y a las 9:00 pm del ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos.
- Dónde ver: en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN, mientras que en México por tubi.
En su último enfrentamiento, en la Jornada 6 del Clausura 2025, los Gallos Blancos derrotaron 1-0 a los potosionos como local, esto gracias al gol de Lucas Rodríguez.