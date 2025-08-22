    Querétaro

    Horario y dónde ver Querétaro vs. Atlético de San Luis de la Liga MX Apertura 2025

    El Clásico de la 57 se vivirá una vez más con demasiada pasión en el arranque de una nueva fecha.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Clásico en puerta! Así puedes ver el Querétaro vs. San Luis

    Un Clásico se jugará en el Querétaro vs. Atlético de San Luis del calendario de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, que llegará este fin de semana a su primer tercio de competencia.

    El cuadro de Gallos Blancos viene de darle la bienvenida a Diego Cocca, quien debutó por segunda ocasión como DT de Atlas en la pasada fecha 5 del campeonato mexicano.

    PUBLICIDAD

    Los potosinos consiguieron su segunda victoria del semetre al vencer 2-0 a Puebla como visitante, que igual derivó en la salida de Pablo Guede del conjunto de La Franja.

    HORARIO Y DÓNDE VER, EN VIVO, QUERÉTARO VS. ATLÉTICO DE SAN LUIS DEL APERTURA 2025


    El Querétaro vs. Atlético de San Luis en un derbi de la región, denominado como El Clásico de la 57, por lo que se espera un gran ambiente ese día en el estadio.


    • Fecha: viernes 22 de agosto, Estadio La Corregidora de Querétaro
    • Horario: el juego arrancará a las 7:00 pm del CT de México, y a las 9:00 pm del ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos.
    • Dónde ver: en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN, mientras que en México por tubi.

    En su último enfrentamiento, en la Jornada 6 del Clausura 2025, los Gallos Blancos derrotaron 1-0 a los potosionos como local, esto gracias al gol de Lucas Rodríguez.

    Más sobre Apertura 2025

    1:16
    Messi no estará contento: la transferencia que se frustró en Cruz Azul

    Messi no estará contento: la transferencia que se frustró en Cruz Azul

    1:33
    Gorriarán se disculpa con afición de Tigres

    Gorriarán se disculpa con afición de Tigres

    2:00
    Última hora: América podría perder un referente de la defensa

    Última hora: América podría perder un referente de la defensa

    1 min
    Alan Pulido se une a Chicharito Hernández como baja en Chivas

    Alan Pulido se une a Chicharito Hernández como baja en Chivas

    1:18
    ¿Está cerca del retiro? Esto dice el ‘Tecatito’ Corona

    ¿Está cerca del retiro? Esto dice el ‘Tecatito’ Corona

    Relacionados:
    QuerétaroAtlético San Luis

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Algo azul
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    Camino a Arcadia
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD