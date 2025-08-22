Horario y dónde ver Querétaro vs. Atlético de San Luis de la Liga MX Apertura 2025

Un Clásico se jugará en el Querétaro vs. Atlético de San Luis del calendario de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, que llegará este fin de semana a su primer tercio de competencia.

El cuadro de Gallos Blancos viene de darle la bienvenida a Diego Cocca, quien debutó por segunda ocasión como DT de Atlas en la pasada fecha 5 del campeonato mexicano.

PUBLICIDAD

Los potosinos consiguieron su segunda victoria del semetre al vencer 2-0 a Puebla como visitante, que igual derivó en la salida de Pablo Guede del conjunto de La Franja.

HORARIO Y DÓNDE VER, EN VIVO, QUERÉTARO VS. ATLÉTICO DE SAN LUIS DEL APERTURA 2025



El Querétaro vs. Atlético de San Luis en un derbi de la región, denominado como El Clásico de la 57, por lo que se espera un gran ambiente ese día en el estadio.





Fecha: viernes 22 de agosto, Estadio La Corregidora de Querétaro

viernes 22 de agosto, Estadio La Corregidora de Querétaro Horario: el juego arrancará a las 7:00 pm del CT de México, y a las 9:00 pm del ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos.

el juego arrancará a las 7:00 pm del CT de México, y a las 9:00 pm del ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos. Dónde ver: en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN, mientras que en México por tubi.