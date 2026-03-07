    Liga MX

    Querétaro vs. América: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026

    Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Horario y dónde ver la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026


    Este sábado 7 de marzo el Estadio La Corregidora será el escenario del enfrentamiento entre Querétaro y América, correspondiente a la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026.

    Querétaro ocupa la parte baja de la tabla de posiciones, llega a este partido como penúltimo lugar, sólo por arriba de Santos Laguna, y lo hace con seis puntos de por medio; su único triunfo en casa fue como local cuando derrotó en la Fecha 5 al León.

    América por su parte, arriba este fin de semana con 11 puntos y racha de dos derrotas consecutivas, ambas como local en el Estadio Ciudad de los Deportes; su último juego de visitante fue una goleada al Puebla por 0-4 en la Jornada 7.

    No te pierdas la oportunidad de seguir este partido y descubre cómo y dónde se televisa el encuentro.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO QUERÉTARO VS. AMÉRICA DE LA JORNADA 10

    Querétaro llega al partido con la moral baja tras caer por goleada ante Monterrey y con Nico Sánchez como estratega tras el cese de Domenec Torrent.

    Por su parte, América también sufrió una derrota frente a FC Juárez, lo que los deja con ganas de redimirse y demostrar su verdadero potencial en este encuentro.

    • Cuándo es el Querétaro vs. América: el juego es este sábado 7 de marzo de 2026 en el Estadio La Corregidora.
    • A qué hora es el Querétaro vs. América: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 6:00PM tiempo del Este, 5:00PM tiempo del Centro y 3:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Querétaro vs. América: el evento estará disponible en los Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

