Liga MX Atlas vs. Chivas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo

Video Horario y dónde ver la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026

Este sábado 7 de marzo de 2026, el Estadio Jalisco será el escenario del enfrentamiento entre Atlas y Guadalajara, correspondiente a la jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026.

Atlas llega con 16 puntos de por medio y con paso invicto en el Estadio Jalisco con saldo de cuatro triunfos y un empate. En el Clásico Tapatío tiene dos juegos seguidos sin ganar en cualquier condición en Liga MX.

En el Jalisco, los Zorros no ganan al Rebaño desde los Cuartos de Final del Clausura 2023 cuando se impuso 10 con gol de Julián Quiñones, hoy en la Liga Saudí y que pelea por un lugar en la convocatoria de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Chivas, por su parte, quiere regresar a los primeros planos, primero debe ganar para tratar de quedar segundo en la tabla de posiciones, siempre y cuando Toluca pierda, pues tiene 18 puntos y dos derrotas seguidas en calidad de visitante.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATLAS VS. CHIVAS DE LA JORNADA 10



Atlas llega al partido con la moral alta tras haberse impuesto a Tijuana en su último encuentro, lo que les da confianza y un impulso necesario para enfrentar a su rival.

Cuándo es el Atlas vs. Chivas: el juego es este sábado 7 de marzo en el Estadio Jalisco.

el juego es este sábado 7 de marzo en el Estadio Jalisco. A qué hora es el Atlas vs. Chivas : el partido inicia en México a las 7:05PM; en Estados Unidos es a las 8:05PM tiempo del Este, 7:05PM tiempo del Centro y 5:05PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:05PM; en Estados Unidos es a las 8:05PM tiempo del Este, 7:05PM tiempo del Centro y 5:05PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Atlas vs. Chivas: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.