Liga MX Pachuca vs. Puebla: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo.

Este sábado 7 de marzo el Estadio Hidalgo será el escenario del enfrentamiento entre Pachuca y Puebla, correspondiente a la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026.

Pachuca se ha colocado en la zona de serios contendientes al título del torneo mexicano luego de colocarse en la cuarta posición tras la Fecha Doble con 17 puntos y después de imponerse a los Rayos del Necaxa tras su duro tropiezo en casa de Mazatlán FC días antes.

Puebla, por su parte, poco a poco abandona la parte baja de la tabla de posiciones, tiene 11 puntos, aunque como visitante apenas tiene un gol en cuatro partidos disputados en lo que va del Clausura 2026. Viene de dar un sorpresivo golpe a Tigres en la Jornada Doble.

Son cuatro juegos consecutivos de los Tuzos sin perder ante La Franja en el Estadio Hidalgo; Puebla ganó por última vez en ese escenario en el Clausura 2021 por 1-3.

Cuándo es el Pachuca vs. Puebla: el juego es este sábado 7 de marzo en el Estadio Hidalgo.

el juego es este sábado 7 de marzo en el Estadio Hidalgo. A qué hora es el Pachuca vs. Puebla : el partido inicia en México a las 7:0PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:0PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Pachuca vs. Puebla: el evento estará disponible en los Estados Unidos a través de ViX.