EN VIVO | Gallos vs. León - Clausura 2026
Gallos y Esmeraldas de enfrentan en duelo de la Jornada 5 de la Liga MX.
Querétaro y León se enfrentan en la Jornada 5 del Clausura 2026 en el Estadio La Corregidora.
Ambos clubes han iniciado de manera tutubeante su camino por la Liga MX y se ubican en la parte baja de la tabla. Los Esmeraldas tienen cuatro puntos mientras Gallos tiene únicamente dos.
De ahí la urgencia por sumar para evitar quedarse muy pronto atrás en la competencia.
Sigue aquí las incidencias del partido:
León inicia bien el partido y tuvo la primera jugada de peligro del partido. Un disparo de Platano Alvarado que controla Allison.
Sin embargo, Gallos recuperó bien pronto el control del balón a tal grado que tuvo un penal a favor, pero lo falló Mateo Coronel o más bien, el arquero Oscar García lo atajó.
Sin embargo, Gallos mantuvo el balón y las portunidades de anotar. Así a los 21 minutos, Jhojan Julio abrió el marcador a favor de los locales,
Oscar García ha tenido un primer tiempo destacado con atajadas y jugadas a tiempo que mantienen el marcador como está, incluso en un choque con un rival termina con un ojo morado.