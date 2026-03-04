    Liga MX

    Querétaro vs. América: Canales y dónde ver el partido en Estados Unidos

    La jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX marca el inicio de la segunda mitad del certamen.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    América vs. Monterrey, partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX Apertura 2025.
    América vs. Monterrey, partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX Apertura 2025.
    Imagen Mexsport/TUDN

    Más sobre Liga MX

    Atlas vs. Chivas: Efraín Álvarez cuenta lo que Amaury Vergara les pide para el Clásico Tapatío
    2 mins

    Atlas vs. Chivas: Efraín Álvarez cuenta lo que Amaury Vergara les pide para el Clásico Tapatío

    Liga MX
    El portero del América, Luis Ángel Malagón, se avienta palomazo con motivo de su cumpleaños
    1 mins

    El portero del América, Luis Ángel Malagón, se avienta palomazo con motivo de su cumpleaños

    Liga MX
    Venta del Atlas: José Miguel Bejos es el candidato más avanzado, confirma Irarragorri
    1 mins

    Venta del Atlas: José Miguel Bejos es el candidato más avanzado, confirma Irarragorri

    Liga MX
    Paulo Víctor, del tricampeonato con América a dirigir a la Selección de Brasil
    2 mins

    Paulo Víctor, del tricampeonato con América a dirigir a la Selección de Brasil

    Liga MX
    Atlas vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026
    2 mins

    Atlas vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026

    Liga MX
    América vs. FC Juárez: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026
    1 mins

    América vs. FC Juárez: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026

    Liga MX
    Monterrey vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026
    2 mins

    Monterrey vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026

    Liga MX
    Puebla vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026
    2 mins

    Puebla vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026

    Liga MX
    Aficionados de Toluca son bañados con cerveza durante el partido vs. Pumas
    1 mins

    Aficionados de Toluca son bañados con cerveza durante el partido vs. Pumas

    Liga MX
    Efraín Juárez tras perder con Toluca: "Enfrentamos al mejor equipo de la Liga MX"
    2 mins

    Efraín Juárez tras perder con Toluca: "Enfrentamos al mejor equipo de la Liga MX"

    Liga MX

    Querétaro vs. América de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX se jugará este sábado 7 de marzo en el Estadio La Corregidora.

    PUBLICIDAD

    Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol mexicano EN VIVO.

    QUERÉTARO VS. AMÉRICA: CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER


    Este compromiso de América vs. Querétaro cambió de fecha, de manera original iba a jugarse el domingo 8, pero se ajustó por la participación de las Águilas en la Concacaf Champions Cup 2026.

    • FECHA: Sábado 7 de marzo
    • HORARIO: 18H ET, 17H CT y 15H PT en los Estados Unidos
    • DÓNDE VER: Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN.
    Relacionados:
    Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Polen
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX