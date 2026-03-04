Liga MX Querétaro vs. América: Canales y dónde ver el partido en Estados Unidos La jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX marca el inicio de la segunda mitad del certamen.

América vs. Monterrey, partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX Apertura 2025. Imagen Mexsport/TUDN

Querétaro vs. América de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX se jugará este sábado 7 de marzo en el Estadio La Corregidora.

PUBLICIDAD

Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol mexicano EN VIVO.

QUERÉTARO VS. AMÉRICA: CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER



Este compromiso de América vs. Querétaro cambió de fecha, de manera original iba a jugarse el domingo 8, pero se ajustó por la participación de las Águilas en la Concacaf Champions Cup 2026.