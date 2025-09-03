    Querétaro

    Memo Ochoa está en pláticas para regresar a la Liga MX con Querétaro

    ¿Otro bombazo? Esto es lo que pasa en el entorno del portero mundialista.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¿De regreso? Guillermo Ochoa en pláticas con equipo de la Liga MX

    Memo Ochoa está en pláticas para regresar a jugar a la Liga MX, específicamente a los Gallos Blancos del Querétaro, esto según información de Paco Arredondo, reportero de TUDN.

    Los agentes del portero internacional por México iniciaron ya las pláticas con el club queretano en busca de la posibilidad de fichaje, lo que significaría el regreso de Ochoa al futbol mexicano.

    Además, se tiene previsto que las pláticas entre ambas partes continúen este miércoles, el interés es genuino, por lo que es muy probable el arreglo.

    Los registros para el futbol europeo cerraron, por lo que prácticamente todas las opciones que tiene Memo Ochoa caen en la Liga MX, si bien antes se hab{ia rumorado un posible acercamiento con Pumas.

    Ochoa tenía también pláticas para fichar por el Burgos de España, un fichaje que finalmente se cayó. La última incursión de Memo Ochoa en la Liga MX fue con el América en el Torneo Apertura 2022.

