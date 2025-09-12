Video Carlo Soldati y Chivas, muy cerca de cerrar un acuerdo

Un nuevo refuerzo parece estar confirmado para las Chivas, de cara al Clásico Nacional ante América, y para el resto del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Si bien hace unos días se especuló con el interés del Rebaño Sagrado por hacerse de los servicios de Carlo Soldati, jugador del Cagliari, ahora parece ser una realidad.

El defensa de 20 años debutó con el Querétaro para luego emigrar a Europa para integrarse con el equipo Sub 21 del Cagliari, donde el pasado mes de abril se consagró campeón de la Coppa Italia Primavera al superar al Milán.

Sin embargo, en esta fecha, último día para realizar transferencias en el futbol mexicano, el Querétaro, club dueño de su carta, anunció su salida y le deseó éxito en su próximo proyecto.

" Lo mejor en lo que sigue, Carlo. Siempre serás parte de la familia Azul y Negro. Mucho Éxito", anunciaron los Gallos Blancos en su cuenta de X (Twitter).