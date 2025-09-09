Antes de que cierre el mercado de fichajes en la Liga MX y del Clásico Nacional ante América, el conjunto de las Chivas busca cerrar un refuerzo del futbol europeo.

De acuerdo con información de Erick López, reportero de TUDN, el Guadalajara busca hacerse de los servicios del defensor mexicano Carlo Soldati, jugador del Cagliari.

El futbolista de 20 años debutó con el Querétaro y en agosto de 2024 emigró a Europa para integrarse con el equipo Sub 21 del Cagliari, donde el pasado mes de abril se consagró campeón de la Coppa Italia Primavera al superar al Milán.

De igual forma, Carlo Soldati estuvo en proceso para subir al primer equipo, pero una lesión de ligamentos cruzados lo alejó de las canchas y Chivas está analizando si es viable la incorporación del defensor mexicano.

Cabe destacar que el mercado de fichajes del futbol mexicano cierra este 12 de septiembre, por lo que el Guadalajara tendrá pocos días para llevar acabo su analisis y completar el fichaje del que sería el último refuerzo del Rebaño para este Apertura 2025.