Allan Saint-Maximin advierte a Chivas con mensaje previo al Clásico Nacional

Allan Saint-Maximin disputará su primer Clásico Nacional con el América y lo hará tras haber enviado un mensaje directo a la afición azulcrema y, de paso, dejando un dardo a Chivas.

A través de una publicación en redes sociales, el delantero francés compartió imágenes de su preparación física en el gimnasio y en la cancha de Coapa, acompañadas de una frase que encendió a los seguidores de las Águilas: “ Nos preparamos para el sábado. Los haremos sentir orgullosos ”.

La expectativa en torno a Saint-Maximin ha crecido en las últimas semanas, ya que en apenas dos partidos disputados en la Liga MX, ambos ingresando desde la banca, el atacante marcó gol y resultó determinante para que el equipo de André Jardine sumara victorias consecutivas.

El duelo ante Chivas del próximo sábado será su primera experiencia en el Clásico más importante del futbol mexicano, un escenario en el que la afición americanista espera ver reflejado su impacto inmediato.