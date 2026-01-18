    Liga MX

    Pumas vs. León: Horario y dónde ver partido de Jornada 3 del Clausura 2026 de Liga MX

    Los Universitarios llegan motivados tras el triunfo a media semana en el Volcán.

    Por:Juan Regis
    Video ¡Otro duelo felino! Así puedes ver Pumas vs. León del Clausura 2026

    Pumas se prepara para recibir a León como parte de la Jornada 3 del Clausura 2026 de Liga MX y aquí te decimos cómo, cuándo y a qué hora se enfrentarán los felinos.

    Los Universitarios quieren corregir su soso debut en Ciudad Universitaria con un segundo triunfo al hilo luego de la importantísima victoria a media semana en casa de Tigres.

    Por otra parte, León quiere aprovecharse de la bipolaridad auriazul para retomar el camino del triunfo luego de haber caído en la semana pasada ante Pachuca.

    Pumas se encuentra en el cuarto lugar general de la tabla con 4 unidades (1 empate y 1 victoria) por debajo de Monterrey, Toluca y Guadalajara, mietras que León es octavo con 3 puntos (1 victoria y 1 derrota).

    HORARIO Y DÓNDE VER PUMAS VS. LEÓN JORNADA 3 DE LIGA MX

    • Pumas vs. León
    • Domingo 18 de enero de 2026
    • Estadio Olímpico Universitario
    • 12pm centro de México
    • Las Estrellas, TUDN y ViX
    • 1pm ET y 12pm Centro y 10am Pacífico
    • Univision, TUDN, TUDN.com, app TUDN y ViX
    Liga MX

