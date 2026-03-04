    Liga MX

    Oficial: América anuncia préstamo de Diego Reyes al Flamengo, gigante de Brasil

    El delantero mexicano refuerza a un poderoso de Sudamérica y Brasil en un sorpresivo movimiento.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Diego Reyes es oficialmente jugador del Flamengo, según anuncia América

    Diego Reyes, jugador del América que enfrentará a Juárez en la Liga MX, militará ahora en el Flamengo de Brasil en un movimiento que el conjunto azulcrema hizo oficial este miércoles.

    "Diego Reyes será cedido a préstamo a Flamengo. ¡Mucho éxito en este nuevo reto!", América escribió en sus redes sociales oficiales.

    De 18 años, Diego Reyes es delantero. Nació en Toluca y es producto de las fuerzas básicas del conjunto de Coapa. Si bien no tiene participación al momento en la Liga MX, ya tiene recorrido en categorías inferiores como la Sub-18, Sub-19 o Sub-23.

    La escuadra de las Águilas no ofreció más detalles más allá de que la operación se trata de un préstamo. No se tiene certidumbre de los planes que el 'Mengao' tendría con el elemento juvenil.

    DIEGO REYES Y POCOS MEXICANOS QUE HAN JUGADO EN EL FUTBOL DE BRASIL


    Hasta el momento, no se sabe si Diego Reyes tendrá oportunidad con el 'Mengao' en la Serie A de Brasil, lo cierto es que no muchos mexicanos han militado en el futbol del gigante sudamericano.

    Antonio de Nigris es quizás el caso más representativo. Apenas si tuvo minutos con el Santos de Brasil en 2006, anotó un gol, eso sí.

    Alejandro Santana también es un caso similar, con apenas participación en un partido con el Cruzeiro. Pablo Martínez está actualmente en Brasil, con el Botafogo de la Serie B.

