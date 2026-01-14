Liga MX Tigres vs. Pumas, Liga MX Clausura 2026: goles, marcador y resumen Sigue todas las incidencias del partido entre el cuadro de la UANL y el conjunto de la UNAM en la primera fecha doble del Clausura 2026.

El partido Tigres vs. Pumas cierra la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en lo que es la primera fecha doble del presente certamen.

La escuadra de la UANL, a cargo de Guido Pizarro, debutó con triunfo de 2-1 ante Atlético de San Luis el pasado domingo, en lo que fue la primera jornada de este nuevo torneo en México.

Para los de la UNAM, el Clausura 2026 no inició de la mejor forma después de que Pumas igualara 1-1 ante Querétaro como local.

BRUTAL ATAJADA DE KEYLOR



Brunetta sacó disparo cruzado y el portero tico se emplea a fondo para impedir el empate.

GOOOOOOL DE PUMAS



Al 23', Robert Morales se estrena como goleador de la UNAM con disparo dentro del área para abrir el marcador

TIGRES AVISA CON PELIGRO



Primer arribo de los felinos de la UANL, que la defensa de Pumas despeja en el área chica.

NAHUEL GUZMÁN SE VISTE DE HÉROE



El veterano portero salvó a Tigres del primer gol de Pumas en un par de remates dentro del área de Robert Morales.

ARRANCA EL PARTIDO



Comienzan las acciones en el Estadio Universitario.

Jornada 2 del Torneo Clausura 2026



Estos son los partidos de la segunda fecha de la Liga MX que se disputarán este martes 13 de enero y jueves 14 de enero.