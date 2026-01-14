    Liga MX

    Tigres vs. Pumas, Liga MX Clausura 2026: goles, marcador y resumen

    Sigue todas las incidencias del partido entre el cuadro de la UANL y el conjunto de la UNAM en la primera fecha doble del Clausura 2026.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Juninho llegó a Pumas 'gracias' a Dani Alves y hace promesa

    El partido Tigres vs. Pumas cierra la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en lo que es la primera fecha doble del presente certamen.

    La escuadra de la UANL, a cargo de Guido Pizarro, debutó con triunfo de 2-1 ante Atlético de San Luis el pasado domingo, en lo que fue la primera jornada de este nuevo torneo en México.

    PUBLICIDAD

    Para los de la UNAM, el Clausura 2026 no inició de la mejor forma después de que Pumas igualara 1-1 ante Querétaro como local.

    BRUTAL ATAJADA DE KEYLOR

    Más sobre Liga MX

    Toluca vs. Santos, Liga MX Clausura 2026: goles, marcador y resumen
    1 mins

    Toluca vs. Santos, Liga MX Clausura 2026: goles, marcador y resumen

    Liga MX
    ¡EN VIVO! Tigres vs. Pumas, Jornada 2 del Clausura 2026 de Liga MX
    Liga MX
    ¿Qué significa la playera gris con la que América jugó vs. San Luis?
    1 mins

    ¿Qué significa la playera gris con la que América jugó vs. San Luis?

    Liga MX
    Franco Rossi es el cuarto refuerzo de Toluca en el Clausura 2026
    1 mins

    Franco Rossi es el cuarto refuerzo de Toluca en el Clausura 2026

    Liga MX
    América cae por primera vez en el Clausura 2026 tras expulsión de Ramón Juárez
    2 mins

    América cae por primera vez en el Clausura 2026 tras expulsión de Ramón Juárez

    Liga MX
    Xolos de Tijuana saca enorme triunfo sobre Querétaro
    1 mins

    Xolos de Tijuana saca enorme triunfo sobre Querétaro

    Liga MX
    Mundial 2026: lesión de Diego González con Atlas enciende alertas en Selección de Paraguay
    2 mins

    Mundial 2026: lesión de Diego González con Atlas enciende alertas en Selección de Paraguay

    Liga MX
    Cruz Azul logra su primer triunfo en el 2026 al superar al Atlas en el Cuauhtémoc
    1 mins

    Cruz Azul logra su primer triunfo en el 2026 al superar al Atlas en el Cuauhtémoc

    Liga MX
    Mudanzas de Cruz Azul: los estadios que han sido casa de La Máquina
    3 mins

    Mudanzas de Cruz Azul: los estadios que han sido casa de La Máquina

    Liga MX
    Juninho llegó a Pumas 'gracias' a Dani Alves: "No vino aquí por casualidad"
    1 mins

    Juninho llegó a Pumas 'gracias' a Dani Alves: "No vino aquí por casualidad"

    Liga MX


    Brunetta sacó disparo cruzado y el portero tico se emplea a fondo para impedir el empate.

    GOOOOOOL DE PUMAS


    Al 23', Robert Morales se estrena como goleador de la UNAM con disparo dentro del área para abrir el marcador

    TIGRES AVISA CON PELIGRO


    Primer arribo de los felinos de la UANL, que la defensa de Pumas despeja en el área chica.

    NAHUEL GUZMÁN SE VISTE DE HÉROE


    El veterano portero salvó a Tigres del primer gol de Pumas en un par de remates dentro del área de Robert Morales.

    ARRANCA EL PARTIDO


    Comienzan las acciones en el Estadio Universitario.

    Jornada 2 del Torneo Clausura 2026


    Estos son los partidos de la segunda fecha de la Liga MX que se disputarán este martes 13 de enero y jueves 14 de enero.

    • Puebla 2-1 Mazatlán
    • Necaxa 0-2 Monterrey
    • Pachuca 2-1 León
    • Juárez 0-1 Chivas
    • Cruz Azul 2-0 Atlas
    • Querétaro vs. Xolos
    • América vs. San Luis
    • Tigres vs. Pumas
    • Toluca vs. Santos
    Relacionados:
    Liga MXTigresPumas UNAM

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX