    Liga MX

    Atlas vs. Chivas: Canales y dónde ver el partido en México Estados Unidos

    La jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX marca el inicio de la segunda mitad del certamen.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Las Chivas ya se preparan para enfrentar a Tigres en la Jornada 3 de la Liga MX y el regreso de Veljko Paunovic.
    Las Chivas ya se preparan para enfrentar a Tigres en la Jornada 3 de la Liga MX y el regreso de Veljko Paunovic.
    Imagen Carlos Zepeda/Carlos Zepeda

    Más sobre Liga MX

    Óliver Torres llora tras nueva lesión con Monterrey previo al Clásico Regio
    1 mins

    Óliver Torres llora tras nueva lesión con Monterrey previo al Clásico Regio

    Liga MX
    ¡Fuerte impacto! El Búfalo Aguirre recibe atención tras fuerte choque
    1:18

    ¡Fuerte impacto! El Búfalo Aguirre recibe atención tras fuerte choque

    Liga MX
    Monterrey vs. Querétaro EN VIVO por la Liga MX: Inicia el partido
    1 mins

    Monterrey vs. Querétaro EN VIVO por la Liga MX: Inicia el partido

    Liga MX
    Puebla vs. Tigres EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
    1 mins

    Puebla vs. Tigres EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Liga MX
    ¡EN VIVO! Puebla vs Tigres de la Liga MX AQUÍ
    0:31

    ¡EN VIVO! Puebla vs Tigres de la Liga MX AQUÍ

    Liga MX
    Henry Martín está descartado y regresa Alejandro Zendejas para el América vs. Juárez
    1 mins

    Henry Martín está descartado y regresa Alejandro Zendejas para el América vs. Juárez

    Liga MX
    ¡América tendrá baja importante en el ataque, pero recupera a jugador!
    1:09

    ¡América tendrá baja importante en el ataque, pero recupera a jugador!

    Liga MX
    Oficial: América anuncia préstamo de Diego Reyes al Flamengo, gigante de Brasil
    1 mins

    Oficial: América anuncia préstamo de Diego Reyes al Flamengo, gigante de Brasil

    Liga MX
    Querétaro vs. América: Canales y dónde ver el partido en Estados Unidos
    1 mins

    Querétaro vs. América: Canales y dónde ver el partido en Estados Unidos

    Liga MX
    Atlas vs. Chivas: Efraín Álvarez cuenta lo que Amaury Vergara les pide para el Clásico Tapatío
    2 mins

    Atlas vs. Chivas: Efraín Álvarez cuenta lo que Amaury Vergara les pide para el Clásico Tapatío

    Liga MX

    El partido de Atlas vs. Chivas por la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX se jugará este sábado 7 de marzo en el Estadio Jalisco.

    PUBLICIDAD

    Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol mexicano EN VIVO.

    ATLAS VS. CHIVAS: CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER


    Este compromiso de Atlas vs. Chivas es el Clásico Tapatío entre dos equipos de la ciudad de Guadalajara, por lo que más que tres puntos estarán en juego.

    • FECHA: Sábado 7 de marzo
    • HORARIO: 20H ET, 19H CT y 17H PT en los Estados Unidos; 19H CT México
    • DÓNDE VER: Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX en Estados Unidos; Canal 5 y TUDN en México
    Relacionados:
    Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Polen
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX