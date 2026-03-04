Liga MX Atlas vs. Chivas: Canales y dónde ver el partido en México Estados Unidos La jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX marca el inicio de la segunda mitad del certamen.

El partido de Atlas vs. Chivas por la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX se jugará este sábado 7 de marzo en el Estadio Jalisco.

Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol mexicano EN VIVO.

ATLAS VS. CHIVAS: CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER



Este compromiso de Atlas vs. Chivas es el Clásico Tapatío entre dos equipos de la ciudad de Guadalajara, por lo que más que tres puntos estarán en juego.