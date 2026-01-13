Pachuca vs. León EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
LosTuzos buscan sus primeros puntos en el torneo frente a los Esmeraldas.
Video Así puedes ver el Pachuca vs. León de la jornada doble del Clausura 2026
Pachuca recibe en casa al conjunto del León en partido de la j ornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX.
Los Tuzos no tuvieron una buena presentación en su debut en el torneo al caer ante las Chivas en la fecha 1, y ahora con su gente buscará sus primeros puntos en el certamen.
Por su parte, León inició con el pie derecho al superar como local al conjunto del Cruz Azul y frente a Pachuca buscará se segundo triunfo en el Clausura 2026 de la Liga MX.