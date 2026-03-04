    Liga MX

    Henry Martín está descartado y regresa Alejandro Zendejas para el América vs. Juárez

    Las Águilas tienen novedades para enfrentar a los Bravos en el Estadio Ciudad de los Deportes, que vive sus últimos días en el Clausura 2026.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video ¡América tendrá baja importante en el ataque, pero recupera a jugador!

    América vs. FC Juárez se enfrentan como parte de la segunda jornada doble de la Liga MX Clausura 2026 con un par de novedades en cuanto a algunos lesionados como son el caso de Henry Martín y Alejandro Zendejas.

    Liga MX

    De acuerdo con Javier Rojas para TUDN, a horas del silbatazo inicial este miércoles, Henry Martin no estará disponible para André Jardine por lo que será el segundo partido en el que no esté a disposición como lo hiciera en la goleada en contra cuando se midieron ante Tigres.

    Quien sí estará es Alejandro Zendejas, quien apenas ha disputado un partido en este semestre cuando las Águilas recibieron al Monterrey en la Jornada 5, por lo que pudiera tener minutos para la Jornada 9 ante FC Juárez.

    AMÉRICA VIVE SUS ÚLTIMOS MINUTOS EN EL ESTADIO CIUDAD DE LOS DEPORTES

    Las Águilas del América parecen tener sus últimos momentos en el denominado Estadio Azulcrema y el juego ante Bravos será el penúltimo que jueguen; el último será ante Mazatlán FC para la Jornada 11el 15 de marzo próximo.

    Para el juego América vs. Cruz Azul de la Jornada 14 todo indica que se disputará ya en el renovado Estadio Banorte, que días antes habría albergado el amistoso México vs. Portugal como parte de la preparación del Tricolor para el Mundial 2026.

    Los juegos que América disputará en el Estadio Banorte, o también conocido como Estadio Azteca, en lo que es la Liga MX Clausura 2026 son:

    • América vs. Cruz Azul
    • América vs. Toluca
    • América vs. Atlas
