    Pumas vs. León: EN VIVO GOLES del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Sigue EN DIRECTO todas las incidencias de este partido que abre la actividad dominical.

    Por:Antonio Quiroga
    Video ¡Gol de León! Díber Cambindo se estrena como goleador esmeralda

    La Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX pone el Pumas vs. León frente a frente para abrir la actividad del domingo 18 de junio.

    El futbol mexicano vivirá una semana de descanso posterior a esta fecha para darle cabida a los partidos amistosos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, ante Panamá y Bolivia.

    En actividad a media semana, Pumas venció 1-0 a Tigres como visitante en un triunfo de oxígeno puro. León cayó en el duelo de 'hermanos', al perder 2-1 ante Pachuca.

    GOLAZO DE LEÓN


    ¡Gol de Díber Cambindo! Gran remate de cabeza de espaldas del colombiano, paea abrir el marcador al minuto 10.

    ARRANCA EL PARTIDO


    Comienzan las acciones en el Estadio Olímpico Universitario

    Video ¡Arranca el partido! Pumas vs. León en la jornada 3 síguelo aquí

    PARTIDOS DE LA JORNADA 3 DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX

    • Mazatlán 1-5 Monterrey
    • Necaxa 0-1. Atlas
    • Chivas 2-1 Querétaro
    • Tigres 0-0 Toluca
    • Cruz Azul 1-0 Puebla
    • Tijuana 1-1 Atlético de San Luis
    • Pumas vs. León
    • Santos vs. Juárez
    • Pachuca vs. América
