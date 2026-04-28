Liga MX Las Águilas dominan a Pumas en el historial completo del Clásico Capitalino Universitarios y Águilas juegan en los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX.

Video Pumas vs. América: Así marcha el historial completo del Clásico Capitalino

Con el gol de penal de Robert Morales sobre el 90+5 del pasado 21 de marzo, Pumas consiguió la victoria 20 sobre América en los torneos cortos. Es decir desde el Invierno del 96 en un historial en el que las Águilas marchan al frente.

Y es que los de Coapa mantienen la hegemonía sobre los universitarios en los numeritos de los enfrentamientos en la Liga MX.

PUBLICIDAD

Porque los del Pedregal en 74 duelos, además de las dos decenas de triunfos, también tienen 23 encuentros empatados y los juegos ganados de los de Coapa son 31, siempre en torneos cortos y con estadísticas publicadas por el propio Club Universidad en su portal oficial el pasado 20 de marzo, previo al duelo del Clausura 2026.

Incluso en casa de los felinos, los americanistas tienen mejores dígitos que los unamitas. De 37 juegos, se han impuesto los Pumas en 10, empatado en 11 y América ha ganado en 16.

Ni se diga con las Águilas en su hogar, ahí también son 37, las Águilas han ganado 15, han igualado en 12 y los felinos se ha impuesto en 10.

Y si estás pensando que en los números totales, incluyendo los torneos largos, la cosa cambia algo pues no es así. Se mantiene la tendencia.

Han jugado un total de 153 duelos, en 38 se han impuesto los felinos, 55 han acabado en empate y América ha sacado el triunfo en 60 oportunidades.

Ahora se enfrentarán en los Cuartos de Final del Clausura 2026 y finalmente es cierto que las estadísticas no juegan, sin embargo siempre miran el juego de no tan lejos.