    Liga MX

    ¡EN VIVO! Pumas vs. América: ¡Ya se juega el segundo tiempo!

    Sigue todas las incidencias del Clásico Capitalino dentro del Clausura 2026 de la Liga MX.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video ¡Era el 1-0! Juninho se pierde un golazo vs. América así

    El partido Pumas vs. América representa el juego más atractivo de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el Clásico Capitalino entre dos de los equipos más populares del futbol mexicano.

    Contrario a lo que es la tendencia, los de la UNAM llegan en mejor posición de la tabla y, además, como amplios favoritos dentro de este encuentro ante las Águilas.

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    Eso sí, los de André Jardine llegan en franco ascenso después de clasificar a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

    ACCIONES DEL PARTIDO PUMAS VS. AMÉRICA, CLÁSICO CAPITALINO DE LA LIGA MX

    ¡Inicia el partido Pumas vs. América!


    00' El conjunto universitario mueve la pelota.

    ¡Robert Morales casi anota al América!


    02' Primera jugada para Pumas. El balón se va apenas por un costado.

    ¡Poste de Juninho!


    27' Ojo que Pumas está cerca de abrir el marcador.

    ¡Se acaba el primer tiempo!


    Hay descanso en Ciudad Universitaria.

    ¡Inicia el segundo tiempo!


    46' América mueve la pelota.

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