Liga MX Memo Ochoa señala estancamiento de la Liga MX durante sus años en el futbol europeo El portero se guardó nada en entrevista exclusiva para TUDN con Mauricio Ymay.

Video La honesta pero cruda crítica de Ochoa a la Liga MX tras años fuera de México

Guillermo 'Memo' Ochoa habló en exclusiva para TUDN sobre el avance o retroceso que ha tenido la Liga MX durante todos estos años que el portero ha estado en el extranjero.

En palabras para Mauricio Ymay, Ochoa, quien podría disputar su sexto Mundial este verano si logra aparecer en la lista definitiva de Javier Aguirre, se guardó nada y demostró su gran sinceridad.

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"No le va a gustar a muchos, pero cuando regresas sientes como que estuvo en pausa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No podríamos mejorar en detalles? Dices, a lo mejor las canchas. Me tocaba en su momento decir, ¿estas porterías ya las cambiaron del Estadio Azteca (Estadio Banorte)?. Estas porterías no las cambian.

"Tú has visto las imágenes en los postes, que está prohibido, les abrían y les metían una cámara. Decía, creo que con estas porterías jugó Maradona y Pelé. Un estadio como el Azteca después de tantos años, pues, digamos, (uno imagina) que ya hay modernas, ya hay nuevas, donde si te pegas no te pasa nada. Las canchas... para que la velocidad de juego sea distinta, el tipo de césped, el balón.

" Está bien y como está bien, no se cambia. Entonces, creo que sí (se ha estancado la liga), no es fácil. Digo, muchos dirán, oye, qué fácil decirlo porque tú no pones el dinero. Pero, bueno, yo creo que, si queremos evolucionar como liga, hay que avanzar, hay que avanzar, y avanzar, hay que hacer cosas diferentes, ¿no? No siempre es lo mismo", sentenció.

MEMO OCHOA QUIERE DE VUELTA EL ASCENSO EN EL FUTBOL MEXICANO

Guillermo Ochoa destacó la importancia de una liga con Ascenso y Descenso para fomentar la competitividad y la generación de nuevo talento que alimente a la Selección Mexicana y al nivel del futbol mexicano en general.

"Que hay cosas que mejorar, sí, que a mí me gustaría el tema del Ascenso, porque también había clubes que a veces no les pagaban a los jugadores, no sabías de dónde venía el dinero, y un club lo pasaban de un lado a otro.

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"El que tengas una liga de Ascenso sin límite de edad es fundamental, yo me fui de México y estuve casi 10 años fuera, cuando regresé veía chicos que decían, oye, ¿cuántos años tienes? No, pues, 21, 22 y no jugaban con el primer equipo, y jugaban el día del partido con la Sub-20.