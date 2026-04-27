Liga MX América firma el torneo menos productivo en la era de André Jardine Las Águilas avanzaron octavos a la Liguilla y ahora se medirán a Pumas en Cuartos de Final, después de no ganar ningún Clásico en el Clausura 2026.

Video ¿El peor de la era Jardine? Así fue el América del Clausura 2026

Después de ganar los duelos que lucían más complicados en el cierre del Clausura 2026 contra Toluca y León, el América cayó en casa frente al Atlas y con ese resultado terminó uno de los torneos con menor productividad en fase regular durante la última década, consiguiendo el 49% de los puntos posibles, el más bajo de los seis que se han disputado desde la llegada de André Jardine.

E l que comenzó con las sorpresivas salidas de Álvaro Fidalgo y Alan Saint Maximin, castigada por un largo período de recuperación de Henry Martín, quien tan sólo ha estado 273 minutos en la cancha hasta ahora y por las devastadoras lesiones de Víctor Dávila y Luis Ángel Malagón.

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"A partir del próximo partido, si repetimos cualquier error de los que cometemos hoy, difícilmente vamos a conseguir avanzar en la Liguilla, pero yo quiero creer que con la experiencia de los jugadores que tenemos , vamos a ver diferencia a partir del próximo partido", declaró André Jardine tras la derrota ante los rojinegros.

Una inconsistencia que le costó terminar en el último lugar de los clasificados a la Liguilla, con cuatro derrotas como local, un torneo en el que no pudo hilvanar más de dos victorias consecutivas y en el que no pudo ganar ni uno solo de sus tres clásicos y curiosamente, en Cuartos de Final, se verá la cara con Pumas.

" El partido con Pumas ya es un Clásico por ahí ya, en peso, siempre para mí en clásicos no hay favoritos y ahí tenemos una linda oportunidad de demostrar cómo el América tiene que encarar los clásicos".

Así comenzará otra Liguilla para el América en la que le espera la revancha o el fracaso.