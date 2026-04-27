    Liga MX

    América firma el torneo menos productivo en la era de André Jardine

    Las Águilas avanzaron octavos a la Liguilla y ahora se medirán a Pumas en Cuartos de Final, después de no ganar ningún Clásico en el Clausura 2026.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿El peor de la era Jardine? Así fue el América del Clausura 2026

    Después de ganar los duelos que lucían más complicados en el cierre del Clausura 2026 contra Toluca y León, el América cayó en casa frente al Atlas y con ese resultado terminó uno de los torneos con menor productividad en fase regular durante la última década, consiguiendo el 49% de los puntos posibles, el más bajo de los seis que se han disputado desde la llegada de André Jardine.

    E l que comenzó con las sorpresivas salidas de Álvaro Fidalgo y Alan Saint Maximin, castigada por un largo período de recuperación de Henry Martín, quien tan sólo ha estado 273 minutos en la cancha hasta ahora y por las devastadoras lesiones de Víctor Dávila y Luis Ángel Malagón.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Dennis Te Kloese acaba con los rumores de su llegada al Monterrey
    1 mins

    Dennis Te Kloese acaba con los rumores de su llegada al Monterrey

    Liga MX
    ¿Llega a Rayados? Dennis te Kloese responde fuerte y claro
    1:37

    ¿Llega a Rayados? Dennis te Kloese responde fuerte y claro

    Liga MX
    Pumas vs. América: Antecedentes de Liguilla del Clásico Capitalino
    3 mins

    Pumas vs. América: Antecedentes de Liguilla del Clásico Capitalino

    Liga MX
    Pumas vs. América: Antecedentes en Cuartos de Final de la Liguilla Liga MX
    1 mins

    Pumas vs. América: Antecedentes en Cuartos de Final de la Liguilla Liga MX

    Liga MX
    América anuncia la salida de Héctor González Iñárritu
    1 mins

    América anuncia la salida de Héctor González Iñárritu

    Liga MX
    Eligen a los 18 futbolistas que serán parte del Salón de la Fama del Futbol
    1 mins

    Eligen a los 18 futbolistas que serán parte del Salón de la Fama del Futbol

    Liga MX
    Estos son los horarios y fechas en los que se juegan los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026
    2 mins

    Estos son los horarios y fechas en los que se juegan los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026

    Liga MX
    Joel Huiqui aclaró los cambios que realizó tácticamente en Cruz Azul
    1 mins

    Joel Huiqui aclaró los cambios que realizó tácticamente en Cruz Azul

    Liga MX
    ¿Erik Lira jugó su último partido con Cruz Azul?
    1 mins

    ¿Erik Lira jugó su último partido con Cruz Azul?

    Liga MX
    El Color | América perdió en el último momento ante Atlas
    4:03

    El Color | América perdió en el último momento ante Atlas

    Liga MX

    "A partir del próximo partido, si repetimos cualquier error de los que cometemos hoy, difícilmente vamos a conseguir avanzar en la Liguilla, pero yo quiero creer que con la experiencia de los jugadores que tenemos , vamos a ver diferencia a partir del próximo partido", declaró André Jardine tras la derrota ante los rojinegros.

    Una inconsistencia que le costó terminar en el último lugar de los clasificados a la Liguilla, con cuatro derrotas como local, un torneo en el que no pudo hilvanar más de dos victorias consecutivas y en el que no pudo ganar ni uno solo de sus tres clásicos y curiosamente, en Cuartos de Final, se verá la cara con Pumas.

    " El partido con Pumas ya es un Clásico por ahí ya, en peso, siempre para mí en clásicos no hay favoritos y ahí tenemos una linda oportunidad de demostrar cómo el América tiene que encarar los clásicos".

    Así comenzará otra Liguilla para el América en la que le espera la revancha o el fracaso.

    Con información de Javier Rojas

    Relacionados:
    Liga MXAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Los encantos del sinvergüenza
    Gratis
    Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
    Tráiler: Socias por accidente
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX