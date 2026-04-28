Liga MX Miguel Herrera revela acercamientos con Atlante El 'Piojo' aseguró que está muy cerca de tomar el mando de los Potros de Hierro que regresan al máximo circuito.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Miguel Herrera acepta pláticas con Atlante para ser su director técnico

Miguel Herrera confirmó que ha tenido acercamientos para convertirse en el próximo director técnico del Atlante, quien regresa al máximo circuito del futbol mexicano para la siguiente temporada.

El ‘Piojo’ aseguró en Contacto Deportivo que mañana (martes) será un día clave para conocer si regresará al banquillo de los Potros de Hierro para el Apertura 2026.

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“Estamos platicando, gr acias a Dios la gente del Atlante vino a buscarme, pero todavía no llegamos a un acuerdo y mañana tendremos la junta definitoria. La verdad que extrañare mucho estar aquí si se da”, comentó Herrera, quien ahora es uno de los analistas de TUDN.

Miguel Herrera ya sabe lo que es dirigir al Atlante ya que en el 2002 tomó el mando de los Potros de Hierro, siendo su primer equipo en su carrera como entrenador, y en el 2011 vivió su segunda etapa con al frente del equipo Azulgrana.

Y cabe destacar que como jugador el ‘Piojo’ Herrera fue campeón con Atlante en la temporada 1992-1993.

A lo largo de su carrera como técnico, Miguel Herrera ha ganado dos títulos de liga que fueron con América, una Copa MX y un campeón de campeones.