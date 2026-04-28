Liga MX Guillermo Ochoa sacrificó Europa por cumplir su palabra para volver al América El guardameta habló sobre las razones que le impidieron no jugar en equipos grandes de Europa.

Video Guillermo Ochoa sacrificó Europa por cumplir su palabra de volver al América

Guillermo Ochoa mostró su amor al América con sinceras palabras para TUDN y prueba de ello fue el cumplir su palabra cuando quizá otras puertas en Europa su hubieran abierto.

En palabras con Mauricio Ymay de TUDN, donde Ochoa habló del tema del Mundial 2026 que puede ser su sexto en su carrera deportiva, el tema de las Águilas no pasó desapercibido.

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Guillermo Ochoa, ¿sacrificó Europa por América?



En una entrevista como nunca antes había ofrecido, Guillermo Ochoa reveló la anécdota de cuando obtuvo el pasaporte español para jugar como comunitario y no ocupar plaza de extranjero, pero ya tenía acuerdo para volver con América en el 2019.

"Yo estando de vacaciones esa semana, sale lo del América, yo estaba buscando opciones, no tenía buenas. Yo también ya un poco cansado de, pues, de picar piedra. Habla Jorge (su representante), 'oye, me están hablando de del América', hablo con mi familia, dDigo, tampoco tenía mucho que pensar y llegamos a un acuerdo con América.

"Me hablan un día, oye, el día lunes tienes que venir, este, tienes que pasar a la policía a firmar un documento. Yo pensé que era otro documento de esos, que vas llevando un proceso. Y me presento en la mañana, firmo, huellas, foto y me dan mi pasaporte. Yo salí de la de la policía, agarré mi pasaporte, me fui a la casa, subimos las maletas y me fui para México", compartió el portero.

Ochoa dejó en claro que nunca hubiera tirado el acuerdo con América por cumplir su palabra, como pasó en alguna ocasión con el Ajaccio, cuando dio el salto de la Liga MX a Europa.

"¿Qué hubiera pasado si a lo mejor le digo a la América en ese momento, oye, ¿sabes qué? No, espérame, porque ya tengo pasaporte, digo, y a ver qué me sale ya con mi pasaporte. Soy una persona que siempre, que es de palabra.

" Como la cumplí con el con el Ajaccio cuando fueron, creyeron en mí, el único equipo y Alan Orsoni me dijo, no, yo creo en ti, yo sé que no hiciste nada, vente a jugar con nosotros. Y cuando se da la resolución, pues, los otros clubes que habían dicho que no porque estaba positivo, empiezan a hablar y decir, oye, ¿y yo sabes qué? Yo me voy para Ajaccio, yo le di mi palabra y él creyó en mí".

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¿Por qué Ochoa no jugó nunca en equipos grandes de Europa?



Ante las críticas a lo largo de su carrera de no dar el salto a clubes de mayor relevancia tras sus buenas actuaciones en Copas del Mundo, Memo Ochoa dio las razones de haber militado en equipos de otra índole.

"Una, no dependía de mí, otra, porque el precio, otra, porque no me dejaban, otra, porque se atravesó lo del clembuterol, que terminé en Ajaccio, otra, porque me decían, sí, vente, pero vente con pasaporte europeo. Pues, al final, por una cosa o por otra, nunca se llegó a dar. Todo te digo que la primera vez que jugué con el pasaporte, el pasaporte español fue a los 37 años".