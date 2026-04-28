América vs. Pumas: Lista venta de boletos de la Ida de Cuartos de Final de Liga MX
El Club América anuncia fechas y costos para la venta de boletos para el duelo de Ida de los Cuartos de Final ante Pumas.
Con la Liguilla del futbol mexicano en marcha, uno de los partidos que nadie querrá perderse será el de América vs. Pumas, donde no solamente estará en juego el pase a las Semifinales, sino el orgullo de ambos conjuntos en una rivalidad épica.
Para esta llave de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el partido de Ida se llevará a cabo en el Estadio Banorte, casa de las Águilas, en punto de las 17:00 horas de la Ciudad de México, del próximo domingo 3 de mayo.
Ante la proximidad de la fecha de este importante duelo, l a directiva del América se apresuró a poner a la venta los boletos para poder contar con el apoyo de la afición, mismos que comenzarán a ponerse en circulación a partir de este martes 28 de abril en preventa azulcrema, miércoles 29 de abril en preventa bancaria y en venta general a partir del 30 del mismo mes.
BOLETOS AMÉRICA VS. PUMAS
El costo de los boletos para el Clásico Capitalino entre América y Pumas irán desde los 600 pesos en la zona alta, hasta los 3200 pesos en el Palco Club:
- Alto Norte - $600
- Alto Sur - $600
- Alto Lateral - $1,000
- Preferente 300 $1,400
- Cabecera 300 $1,600
- Lateral 300 $2,000
- Norte 100 $1,800
- Sur 100 $1,800
- 100 Plus $2,250
- Platea 200 $2,300
- Palco Club $3,200
El partido de vuelta será hasta el domingo 10 de mayo en la cancha del Estadio de Ciudad Universitaria, casa de los Pumas, donde se definirá la serie y al equipo que acceda a las Semifinales de la Liga MX.