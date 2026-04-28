    Liga MX

    América vs. Pumas: Lista venta de boletos de la Ida de Cuartos de Final de Liga MX

    El Club América anuncia fechas y costos para la venta de boletos para el duelo de Ida de los Cuartos de Final ante Pumas.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿El peor de la era Jardine? Así fue el América del Clausura 2026

    Con la Liguilla del futbol mexicano en marcha, uno de los partidos que nadie querrá perderse será el de América vs. Pumas, donde no solamente estará en juego el pase a las Semifinales, sino el orgullo de ambos conjuntos en una rivalidad épica.

    Para esta llave de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el partido de Ida se llevará a cabo en el Estadio Banorte, casa de las Águilas, en punto de las 17:00 horas de la Ciudad de México, del próximo domingo 3 de mayo.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Miguel Herrera acepta pláticas con Atlante para ser su director técnico
    1:17

    Miguel Herrera acepta pláticas con Atlante para ser su director técnico

    Liga MX
    Miguel Herrera revela acercamientos con Atlante
    1 mins

    Miguel Herrera revela acercamientos con Atlante

    Liga MX
    América firma el torneo menos productivo en la era de André Jardine
    1 mins

    América firma el torneo menos productivo en la era de André Jardine

    Liga MX
    Dennis Te Kloese acaba con los rumores de su llegada al Monterrey
    1 mins

    Dennis Te Kloese acaba con los rumores de su llegada al Monterrey

    Liga MX
    ¿Llega a Rayados? Dennis te Kloese responde fuerte y claro
    1:37

    ¿Llega a Rayados? Dennis te Kloese responde fuerte y claro

    Liga MX
    Pumas vs. América: Antecedentes de Liguilla del Clásico Capitalino
    3 mins

    Pumas vs. América: Antecedentes de Liguilla del Clásico Capitalino

    Liga MX
    Pumas vs. América: Antecedentes en Cuartos de Final de la Liguilla Liga MX
    1 mins

    Pumas vs. América: Antecedentes en Cuartos de Final de la Liguilla Liga MX

    Liga MX
    América anuncia la salida de Héctor González Iñárritu
    1 mins

    América anuncia la salida de Héctor González Iñárritu

    Liga MX
    Eligen a los 18 futbolistas que serán parte del Salón de la Fama del Futbol
    1 mins

    Eligen a los 18 futbolistas que serán parte del Salón de la Fama del Futbol

    Liga MX
    Estos son los horarios y fechas en los que se juegan los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026
    2 mins

    Estos son los horarios y fechas en los que se juegan los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026

    Liga MX

    Ante la proximidad de la fecha de este importante duelo, l a directiva del América se apresuró a poner a la venta los boletos para poder contar con el apoyo de la afición, mismos que comenzarán a ponerse en circulación a partir de este martes 28 de abril en preventa azulcrema, miércoles 29 de abril en preventa bancaria y en venta general a partir del 30 del mismo mes.

    BOLETOS AMÉRICA VS. PUMAS

    El costo de los boletos para el Clásico Capitalino entre América y Pumas irán desde los 600 pesos en la zona alta, hasta los 3200 pesos en el Palco Club:

    • Alto Norte - $600
    • Alto Sur - $600
    • Alto Lateral - $1,000
    • Preferente 300 $1,400
    • Cabecera 300 $1,600
    • Lateral 300 $2,000
    • Norte 100 $1,800
    • Sur 100 $1,800
    • 100 Plus $2,250
    • Platea 200 $2,300
    • Palco Club $3,200

    El partido de vuelta será hasta el domingo 10 de mayo en la cancha del Estadio de Ciudad Universitaria, casa de los Pumas, donde se definirá la serie y al equipo que acceda a las Semifinales de la Liga MX.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaPumas UNAM

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Los encantos del sinvergüenza
    Gratis
    Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
    Tráiler: Socias por accidente
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX