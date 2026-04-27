Liga MX Pumas vs. América: Antecedentes de Liguilla del Clásico Capitalino La UNAM y las Águilas se vuelven a ver las caras después de casi cinco años en la Fiesta Grande de Liga MX.

Video ¿Paternidad? El historial del Pumas vs. América en la Liguilla

El enfrentamiento de Pumas vs. América se repite por ocasión número 13 en la Ligulla del futbol mexicano, de cara a los que Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

Los antecedentes datan desde la temporada 1979-1980 hasta su última en el Apertura 2021, por lo que el Clásico Capitalino ha figurado en la Fiesta Grande en prácticamente todas las fases, a excepción del Play-in, mismo que se creó en el 2023, después de su último enfrentamiento en Liguillas.

PUBLICIDAD

El cuadro de la UNAM se ha visto las caras ante las Águilas en Liguilla por Grupos, Repechaje, Cuartos de Final, Semifinales y en Finales de la Liga MX a lo largo de los años.

ANTECEDENTES DEL CLÁSICO CAPITALINO PUMAS VS. AMÉRICA EN LIGUILLA



El cuadro azulcrema le tiene tomada la medida a los universitarios en esta instancia pues de los 12 enfrentamientos, al no considerar los de Liguillas por Grupos, América tiene ocho series ganadas por tres de Pumas.

En esta ocasión los de la UNAM llegan como líderes generales, por lo que el criterio de desempate de la Liguilla es la posición en la tabla en las primeras dos rondas de eliminación directa.

En total son 23 partidos de Liguilla de América vs. Pumas con saldo de 13 triunfos para los azulcrema, cinco para los auriazules y cinco empates.

Temporada 1979-1980



En esa ocasión el formato de competencia era Liguilla por Grupos, América ganó 1-0 el primero y el segundo fue empate de 0-0, aunque ninguno pasó a la Final.

Temporada 1984-85



La polémica Final en Querétaro le dio al América un nuevo título de la Liga MX al ganarle la Final a Pumas en el partido de desempate con marcador de 3-1 tras empatar en los dos juegos previos con un 1-1.

Temporada 1987-88



Las Águilas logran ser campeones una nueva Final ante Pumas con global de 4-2 en la cancha del Estadio Azteca.

Temporada 1990-91



Los universitarios se coronan en la Final con el golazo de Ricardo 'Tuca' Ferreti con un global de 3-3 y gracias al criterio de gol de visitante.

PUBLICIDAD

Temporada 1995-96



América derrota con global de 2-0 a Pumas en el Repechaje para avanzar a los Cuartos de Fnal.

Verano 2002



Águilas y universitarios se enfrentaron en Semifinales con triunfo global de los azulcrema de 2-1. Posteriormente llegaron a la final donde vencieron a Necaxa.

Clausura

2013



El Clásico Capitalino se disputó en cuartos de final con triunfos 1-0 y 2-1 de las Águilas, quienes llegaron a la final donde se coronaron ante Cruz Azul.

Apertura

2014



Nuevamente fue un duelo de cuartos de final entre América y Pumas. El marcador global fue 1-1, pero las Águilas avanzaron por ser líderes generales. En la final vencieron a Tigres.

Apertura

2015



Pumas cosecha lo que era su único triunfo ante América en Liguilla de torneos cortos luego de imponerse 3-0 y caer 1-3 en Semifinales. En la final cayeron ante Tigres.

Clausura

2018



América superó 4-1 y 2-1 a Pumas en cuartos de final aunque cayó en Semifinales ante Santos.

PUBLICIDAD

Apertura

2018



Los azulcrema avanzaron de Semifinales luego de un 1-1 y goleada 6-1 ante los felinos. Se coronaron al ganar a Cruz Azul.

Apertura 2021



Pumas pasó a Semifinales tras ganar 3-1 el global con triunfo incluido en el ahora Estadio Banorte.