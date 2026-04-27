    Liga MX

    Dennis Te Kloese acaba con los rumores de su llegada al Monterrey

    El directivo neerlandés confiesa en Faitelson sin Censura si ya tiene una propuesta por parte de Rayados para unirse a ellos.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Llega a Rayados? Dennis te Kloese responde fuerte y claro

    En entrevista exclusiva para Faitelson sin Censura en TUDN, Dennis Te Kloese, actual director deportivo del Feyenoord del futbol neerlandés, aceptó que venir a México sí sería una opción una vez que deje su cargo en el cuadro de la Eredivisie.

    "Tendría que pensar en qué nos podría beneficiar como familia, a mí en lo profesional, a mi me gusta mucho México, siempre me sentí muy arropado, muy respetado y con gran calidad humana en las diferentes ciudades en las que he trabajado y sí, seguramente sería una opción si alguien me hace un lugarcito, pero está por ver".

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    ¿Llega a Rayados? Dennis te Kloese responde fuerte y claro
    1:37

    ¿Llega a Rayados? Dennis te Kloese responde fuerte y claro

    Liga MX
    Pumas vs. América: Antecedentes de Liguilla del Clásico Capitalino
    3 mins

    Pumas vs. América: Antecedentes de Liguilla del Clásico Capitalino

    Liga MX
    Pumas vs. América: Antecedentes en Cuartos de Final de la Liguilla Liga MX
    1 mins

    Pumas vs. América: Antecedentes en Cuartos de Final de la Liguilla Liga MX

    Liga MX
    América anuncia la salida de Héctor González Iñárritu
    1 mins

    América anuncia la salida de Héctor González Iñárritu

    Liga MX
    Eligen a los 18 futbolistas que serán parte del Salón de la Fama del Futbol
    1 mins

    Eligen a los 18 futbolistas que serán parte del Salón de la Fama del Futbol

    Liga MX
    Estos son los horarios y fechas en los que se juegan los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026
    2 mins

    Estos son los horarios y fechas en los que se juegan los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026

    Liga MX
    Joel Huiqui aclaró los cambios que realizó tácticamente en Cruz Azul
    1 mins

    Joel Huiqui aclaró los cambios que realizó tácticamente en Cruz Azul

    Liga MX
    ¿Erik Lira jugó su último partido con Cruz Azul?
    1 mins

    ¿Erik Lira jugó su último partido con Cruz Azul?

    Liga MX
    El Color | América perdió en el último momento ante Atlas
    4:03

    El Color | América perdió en el último momento ante Atlas

    Liga MX
    Erik Lira dedica triunfo y año de Cruz Azul a Nicolás Larcamón
    1:47

    Erik Lira dedica triunfo y año de Cruz Azul a Nicolás Larcamón

    Liga MX

    Sobre la posibilidad de llegar Monterrey, luego de que se diera la salida de José Antonio Noriega, el directivo afirmó que hasta el momento no se ha dado el tiempo de pensar en esa posibilidad, pero que sabe del respaldo con que cuenta el equipo.

    "La verdad no me he dado ni el espacio ni el tiempo de enfocarme mucho en posibilidades en México, viví en Monterrey hace mucho tiempo, uno de mis hijos nació ahí, sé que es un club muy importante con un respaldo importante por una empresa local que es Femsa, es una afición muy bonita y ahora con un estadio que es parte de los Mundiales".

    A pregunta expresa de David Faitelson sobre si ha recibido alguna propuesta por parte de los Rayados , Dennis Te Kloese lo negó, pero abrió la posibilidad al confesar que para su familia sería un destino atractivo.

    "No, formalmente nada de llamadas o de visitas, me gustaría más enfocarme en terminar bien acá y en unas semanas veremos si es una posibilidad seguir trabajando o descansar un rato o a final de cuentas regresar a México que yo creo que a la familia sí le atrae bastante la idea".

    Relacionados:
    Liga MXMonterrey

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Los encantos del sinvergüenza
    Gratis
    Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
    Tráiler: Socias por accidente
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX