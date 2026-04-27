Liga MX Dennis Te Kloese acaba con los rumores de su llegada al Monterrey El directivo neerlandés confiesa en Faitelson sin Censura si ya tiene una propuesta por parte de Rayados para unirse a ellos.

Video ¿Llega a Rayados? Dennis te Kloese responde fuerte y claro

En entrevista exclusiva para Faitelson sin Censura en TUDN, Dennis Te Kloese, actual director deportivo del Feyenoord del futbol neerlandés, aceptó que venir a México sí sería una opción una vez que deje su cargo en el cuadro de la Eredivisie.

"Tendría que pensar en qué nos podría beneficiar como familia, a mí en lo profesional, a mi me gusta mucho México, siempre me sentí muy arropado, muy respetado y con gran calidad humana en las diferentes ciudades en las que he trabajado y sí, seguramente sería una opción si alguien me hace un lugarcito, pero está por ver".

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Sobre la posibilidad de llegar Monterrey, luego de que se diera la salida de José Antonio Noriega, el directivo afirmó que hasta el momento no se ha dado el tiempo de pensar en esa posibilidad, pero que sabe del respaldo con que cuenta el equipo.

"La verdad no me he dado ni el espacio ni el tiempo de enfocarme mucho en posibilidades en México, viví en Monterrey hace mucho tiempo, uno de mis hijos nació ahí, sé que es un club muy importante con un respaldo importante por una empresa local que es Femsa, es una afición muy bonita y ahora con un estadio que es parte de los Mundiales".

A pregunta expresa de David Faitelson sobre si ha recibido alguna propuesta por parte de los Rayados , Dennis Te Kloese lo negó, pero abrió la posibilidad al confesar que para su familia sería un destino atractivo.