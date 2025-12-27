Liga MX Pumas se refuerza con Oswaldo Sánchez, joya de la cantera del América El habilidoso jugador se unirá a la Sub-19 de Pumas con la posibilidad de ser convocado por Efraín Juárez.

Video Pumas le roba figura al América para el Clausura 2026

Oswaldo Sánchez llega a Pumas para el Torneo Clausura 2026. El club felino le ‘robó’ al América a una de las joyas que ha dado sus fuerzas básicas en los últimos años.

El propio mediocampista mexicano de 18 años confirmó en redes sociales su traspaso al despedirse de las Águilas para unirse a la cantera de Pumas.

Oswaldo Sánchez, apodado Pambo, es un habilidoso mediocampista ofensivo que tiene regate y pase, con alma de ‘10’. Formaba parte de las fuerzas básicas del América desde la Sub-13.

En el Torneo Apertura 2025, fue parte del equipo azulcrema Sub-19 con el que participó en mil 48 minutos en 17 partidos con un saldo de dos goles.

Oswaldo Sánchez es seleccionado mexicano Sub-18 con quien ha participado en torneos internacionales. En 2024 viajó a Países Bajos con el Tri para jugar en las instalaciones del PSV y Feyenoord.

La promesa mexicana reportará con la Sub-19 de Pumas para el Clausura 2026 con la posibilidad de ser convocado por Efraín Juárez al primer equipo si el técnico lo requiere.

Es la quinta incorporación de Pumas para el Clausura 2026 tras los fichajes de César Garza, Juninho Vieira, Tony Leone y Jordan Carrillo, quienes, a diferencia de Oswaldo Sánchez, sí reportarán con el primer equipo de forma inmediata.