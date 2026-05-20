    Liga MX

    ¿Cuántos campeonatos ganados tiene Pumas en Liga MX?

    Los universitarios llevan varios años sin título y otros más sin disputar una gran final.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video ¡Todos los títulos de Liga MX de Pumas!

    Pumas ganó su boleto a la final del Clausura 2026 tras eliminar a Pachuca en la semifinal de vuelta en CU y ya hay fecha y horario para encarar la final ante Cruz Azul.

    El equipo que dirige Efraín Juárez disputará lo que sería el octavo título del cuadro de la UNAM, mismo que se les negó en el Guard1anes 2020 cuando cayeron en la final ante León.

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    Esa fue la última vez que Pumas llegó a la serie por el campeonato de la Liga MX, la afición y la institución tuvieron que esperar 11 torneos, es decir, cinco años y medio para este momento.

    ¿Cuántos campeonatos ganados tiene Pumas en Liga MX?

    Con 7 títulos al momento, Pumas está detrás de seis equipos del Futbol Mexicano en conquistas de campeonatos, América (16), Chivas (12), Toluca (12), Cruz Azul (9), León (8), Tigres (8), Pumas (7).
    El primer título de los Universitarios fue en la temporada 1976-1977, mientras que la última vez que Pumas levantó un Campeonato de la Liga MX fue en el Clausura 2011.

    Estos son los títulos de Pumas en la historia de la Liga MX

    • Temporada 1976-1977, tras vencer 1-0 a U de G
    • Temporada 1980-1981, tras vencer 4-1 a Cruz Azul
    • Temporada 1990-1991, al vencer al América por marcador global
    • Clausura 2004 en penaltis ante Chivas
    • Apertura 2004 Bicampeonato ante Monterrey
    • Clausura 2009 por marcador global sobre Pachuca
    • Clausura 2011 derrotando 2-1 a Morelia en CU.
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