Liga MX ¿Cuántos campeonatos ganados tiene Pumas en Liga MX? Los universitarios llevan varios años sin título y otros más sin disputar una gran final.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¡Todos los títulos de Liga MX de Pumas!

El equipo que dirige Efraín Juárez disputará lo que sería el octavo título del cuadro de la UNAM, mismo que se les negó en el Guard1anes 2020 cuando cayeron en la final ante León.

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Esa fue la última vez que Pumas llegó a la serie por el campeonato de la Liga MX, la afición y la institución tuvieron que esperar 11 torneos, es decir, cinco años y medio para este momento.

¿Cuántos campeonatos ganados tiene Pumas en Liga MX?

Con 7 títulos al momento, Pumas está detrás de seis equipos del Futbol Mexicano en conquistas de campeonatos, América (16), Chivas (12), Toluca (12), Cruz Azul (9), León (8), Tigres (8), Pumas (7).

El primer título de los Universitarios fue en la temporada 1976-1977, mientras que la última vez que Pumas levantó un Campeonato de la Liga MX fue en el Clausura 2011.

Estos son los títulos de Pumas en la historia de la Liga MX