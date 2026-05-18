Liga MX Pumas vs. Cruz Azul: Fechas y horarios de la Final del Clausura 2026 ¿Adiós a la sequía de 15 años de la UNAM o llegará la Décima a las vitrinas de La Máquina?

Video ¡Oficial! Fechas y horarios de la Final Pumas vs. Cruz Azul

La Final del Clausura 2026 de la Liga MX de Pumas vs. Cruz Azul t iene sus horarios y fechas oficiales a jugarse durante esta semana en México.

El enfrentamiento entre universitarios y celestes definirá a un nuevo campeón del futbol mexicano tras el dominio de Toluca en el último año con un bicampeoanato y antes con el tricampeonato del América.

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Pumas no lograba llega a una Final de la Liga MX desde el 2020 y la perdió contra León en el primer certamen jugado en la pandemia del Covid-19.

Cruz Azul no llegaba a una Final de Liga MX desde el 2024 cuando perdió ante América y anteriormente en el 2021 cuando rompieron una sequía de 23 años sin ganar un campeonato de liga.

FECHA Y HORARIOS DE LA FINAL ENTRE PUMAS VS. CRUZ AZUL



Pumas consiguió su pase a la Final tras empatar 1-1 con Pachuca en el global y avanzar por la posición en la tabla en Semifinales, mientras que eliminó al América en Cuartos de Final por global de 6-6, e igual pasar por posición de la tabla.

Cruz Azul, por su parte, dejó en el camino primero a Atlas en Cuartos de Final con un global de 4-2 y luego en Semifinales a Chivas con global de 4-3.

FINAL DE IDA

Cruz Azul vs. Pumas

Estadio Ciudad de los Deportes

Jueves 21 de mayo

20:00 horas CT México, 22:00 horas ET Estados Unidos

En México por Canal 5, TUDN y Disponible en ViX; Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.

FINAL DE VUELTA