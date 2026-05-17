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    Pumas vs. Pachuca ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado de la semifinal vuelta del Clausura 2026 Liga MX

    El equipo de la UNAM buscará remontar el marcador para acceder a la Gran Final donde ya está Cruz Azul.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video ¡Golazo insano de Jordan Carrillo! Pumas se está clasificando a la final

    Pumas recibirá a Pachuca en el partido semifinal de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

    En el partido de ida, que se jugó en la cancha del Estadio Hidalgo, los de la UNAM cayeron por la mínima diferencia ante los Tuzos.

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