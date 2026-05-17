Liga MX Pumas vs. Pachuca ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado de la semifinal vuelta del Clausura 2026 Liga MX El equipo de la UNAM buscará remontar el marcador para acceder a la Gran Final donde ya está Cruz Azul.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¡Golazo insano de Jordan Carrillo! Pumas se está clasificando a la final

Pumas recibirá a Pachuca en el partido semifinal de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

En el partido de ida, que se jugó en la cancha del Estadio Hidalgo, los de la UNAM cayeron por la mínima diferencia ante los Tuzos.

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Las acciones destacadas del partido

¡Cerca Pumas! Cabezazo al travesaño de Robert Morales

Video ¡Cabezazo de Robert Morales impacta en el travesaño de forma dramática!

¡Increíble falla de Robert Morales! El remate terminó en la pista de atletismo

Video ¡Oso increíble de Morales! Falla solo frente a la portería

¡Gol de Pumas! Golazo de Jordan Carrillo de tiro libre