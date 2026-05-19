    Liga MX

    Huiqui, ¿el técnico con menos juegos en ser campeón de Liga MX?.

    El entrenador del Cruz Azul tiene apenas un puñado de duelos en el Clausura 2026.

    Por:Omar Carrillo
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    Video ¿Joel Huiqui sería el técnico con menos juegos dirigidos en ser campeón de Liga MX?

    Cruz Azul tomó una decisión polémica previo a la última jornada del Clausura 2026, despedir a Nicolás Larcamón y poner en el banquillo a Joel Huiqui de cara a la Liguilla. Cinco juegos más tarde, sí solo cinco, el que fuera defensa en sus días de jugador tiene a La Máquina en la final y rascando récords de precocidad en la Liga MX.

    Porque, Huiqui podría ser campeón de Liga MX con solo siete partidos dirigidos, pero por sorprendente que resulte el dato no sería el director técnico con menos duelos dirigidos en alzar un campeonato.

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    ¿Quién es el técnico con menos partidos dirigidos en ser campeón en Liga MX?


    El Toluca de finales del siglo pasado (el de José Saturnino Cardozo, Vicente Sánchez, Sinha y un amplió etc) e inicios de este siglo tiene varias marcas en su haber, pero uno de los menos recordados lo consiguió Alberto Jorge en el Apertura 2002.

    Con solo cuatro partidos en su haber se coronó y desde entonces ostenta un récord que a todas luces suena muy difícil de romper.

    Así la historia, Ricardo La Volpe dirigió aquel cuadro durante la campaña regular, pero al fnal de la temporada lo dejó por la Selección Mexicana rumbo al Mundial del 2006. Se hizo cargo de los Diablos, Wilson Graniolatti uno de sus auxiliares técnicos, pero tras vencer a Chivas (4-2 global) en los Cuartos de Final renunció, porque en realidad dirigía La Volpe desde la tribuna.

    Entonces, Alberto Jorge se hizo cargo del equipo en las Semifinales ante Santos (7-4 global) y en la Final ante Morelia (4-2), y se coronó. En las estadísticas frías, el nombre de Alberto Jorge aparecerá siempre, pero el aporte de La Volpe desde la tribuna siempre tendrá un asterisco.

    Lo que si podría ocurrir con Huiqui es colocarse en el segundo sitio con sus siete juegos. Arriba de Robert Dante Siboldi y sus 10 juegos en el Clausura 2023 con Tigres y de Antonio Mohamed, y sus 11 encuentros con Monterrey en el Apertura 2019.

    Video Pumas y Cruz Azul se enfrentan por tercera ocasión en una final de Liga MX
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