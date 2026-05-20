Liga MX Cruz Azul vs. Pumas: Víctor Velázquez dice que construcción del estadio “nos quita el sueño” El presidente del Cruz Azul contó en entrevista con TUDN los tiempos de construcción del estadio y da espaldarazo a Iván Alonso.



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Víctor Velázquez, presidente del Cruz Azul, habló acerca del proyecto de la construcción del estadio para el equipo y de una vez por todas contar con una casa propia y a la altura de la jerarquía del club.

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El proyecto de la construcción del estadio para el cuadro celeste no logra concretarse debido a que aún no cuentan con el terreno para su construcción, pero toda vez que lo tenga hay un plazo estipulado para poder estrenarlo.

“ Es una ilusión que tenemos, dimos opciones de terrenos para hacerlo, un proyecto de esta envergadura se necesita el apoyo del gobierno, ya sea federal o estatal, ya que necesitas permisos, apoyos en vialidades, apoyo de la sociedad que muchas veces se organiza para no permitir un desarrollo de este tipo.

“Estamos trabajando en conjunto, la Jefa de Gobierno (Clara Brugada) lo ha tomado de buena manera y esperemos que muy pronto ya tengamos el lugar para anunciarlo, inmediatamente poner la primera piedra y de ahí para adelante dos años o dos años y medio. Es un proyecto que nos quita el sueño, porque es un legado que queremos dejar en la Cooperativa, queremos dejarlo un estadio a la afición”, indicó Víctor Velázquez.

CRUZ AZUL DA RESPALDO AL PROYECTO Y COTINUIDAD DE IVÁN ALONSO

En el marco de la premier del documental “Azul oscuro, Azul celeste”, Víctor Velázquez respaldó la continuidad de Iván Alonso como director deportivo de la institución cementera, de quien dijo ha cosechado éxitos durante su gestión.

“ No puedes cortar un proceso, han sido resultados excelentes en los últimos torneos y creo que tenemos que darle continuidad al trabajo que llevamos. Hay buena comunicación siempre con Iván (Alonso), me gusta respaldar a mis directores, sea en el área empresarial o deportiva, siempre estoy cerca de ellos, en comunicación continua y hay un respaldo absoluto para Iván”, recalcó Víctor Velázquez en entrevista con Adrián Esparza para TUDN.

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