Liga MX Final Liga MX: Qué era de Joel Huiqui y Efraín Juárez en el último título de Cruz Azul Ambos ya estaban retirados como jugadores y comenzaban su carrera de entrenador.

Video Esto hacían Huiqui y Juárez cuando Cruz Azul ganó su último título de Liga MX

Cruz Azul regresó a una Final de Liga MX tras cinco años de ausencia luego de ser campeón del Torneo Clausura 2021 al vencer a Santos Laguna con un marcador global de 2-1.

En aquellos tiempos, Joel Huiqui y Efraín Juárez, los actuales técnicos finalistas de Liga MX ya estaban retirados como futbolistas, de hecho, comenzaban su carrera de entrenador.

PUBLICIDAD

Tras haber sido canterano de Cruz Azul y jugar en el primer equipo durante seis años y medio, Joel Huiqui volvió a La Máquina en 2019 para dirigir en las fuerzas básicas.

En enero del 2021 se unió al cuerpo técnico del equipo Sub-20 para ser auxiliar de Armando González, papá del goleador de Chivas, la ‘Hormiga’ González, aunque no lograron coronarse como el primer equipo cementero. El campeón de ese torneo fue Monterrey.

Un año antes, Efraín Juárez anunció su retiro como jugador con apenas 31 años tras su paso en el Valerenga noruego, donde conoció al técnico Ronny Deila, quien confío en él y unos meses después, en marzo de 2020, lo invitó a ser su auxiliar en el New York City FC de la MLS.

Para la temporada 2021, el club neoyorquino finalizó en el cuarto lugar de la Conferencia Este con 51 puntos para clasificar a los Play-offs donde eliminó a Atlanta United, New England Revolution y Philadelphia Union para ser campeón de conferencia.

A final de ese año, tras el título de Cruz Azul, el New York City FC de Ronny Deila y Efraín Juárez ganaron la MLS Cup tras vencer en penales por 4-2 al Portland Timbers luego de un empate 1-1 en el tiempo regular.

Cinco años después de haber iniciado sus carreras en el banquillo, Efraín Juárez y Joel Huiqui se verán las caras en la Final de Liga MX que jugarán Pumas y Cruz Azul por el título del Torneo Clausura 2026.

Será la primera Final de Liga MX entre técnicos mexicanos desde el 2013 y un entrenador mexicano será campeón por primera vez en seis años, luego de que Nacho Ambriz se coronara con León en el Apertura 2020.