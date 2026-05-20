Liga MX Víctor Velázquez rompe el silencio sobre Nicolás Larcamón tras su la salida El presidente de Cruz Azul confía en la labor de Joel Huiqui en el banquillo previo a la Final.

Video Víctor Velázquez piensa que Nicolás Larcamón no se acopló a Cruz Azul como se esperaba

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, habló al fin de la salida de Nicolás Larcamón como técnico de La Máquina y la llegada de Joel Huiqui al banquillo celeste.

En palabras exclusivas con TUDN con Adrián Esparza Oteo, el directivo rompió el silencio a casi un mes del cese del técnico argentino.

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Las razones del cese de Nicolás Larcamón en Cruz Azul



Víctor Velázquez comentó, lo que en su momento Nicolás Larcamón habló ante los medios, que la afición tuvo mucho peso sobre la destitución del entrenador tras sumar nueve partidos sin ganar.

"Cuando tomas una decisión de este tipo, la consultas y sobre todo le haces mucho caso al sentimiento y a la afición, no estaba conforme, porque al final de cuentas traíamos un modelo de juego. Cuando lo comenzamos queríamos un equipo competitivo, que transmita a la afición y al ver que no se estaba cumpliendo, tomamos la decisión de hacer los cambios que se hicieron.

"Nicolás hizo un gran trabajo, en un gran entrenador y simplemente hay veces que no te da, o no te acoplas a una institución, pero triunfas en otra y estoy seguro y le deseo que le vaya muy bien a Nicolás porque es una gran persona y un gran entrenador".

El deseo con Joel Huiqui de Víctor Velázquez



El presidente también tuvo palabras acerca de Joel Hiqui y su labor como entrenador interino de Cruz Azul, con el pase a la Final del Clausura 2026 de la Liga MX.

"Huiqui está parado en un ADN azul porque él surge de las fuerzas básicas en Lagunas Oaxaca, siempre ha estado en la institución como jugador y como entrenador se ha formado con nosotros y qué mejor que él que había vivido este proceso de dos años y medio para llevar las riendas del equipo en este torneo de Liguilla y por supuesto que nos tiene en la Final muy contentos y estoy seguro que va a terminar con un buen resultado".