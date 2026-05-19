Liga MX Así era el mundo la última vez que Pumas fue campeón del futbol mexicano Han pasado 15 años desde la última vez que Pumas levantó un título y ahora en el Clausura 2025 busca acabar con esa sequía.

Video 15 años después: así ha cambiado el mundo desde el último título de Pumas

Han pasado 15 años desde la última vez que Pumas levantó un título de Liga MX y el tiempo parece haber transformado por completo al futbol y al mundo desde aquella noche del Clausura 2011 en la que los universitarios tocaron la gloria.

En aquel año en el futbol mexicano las Chivas eran el equipo más ganador con 11 títulos seguido del América que sumaba 10 trofeos en sus vitrinas.

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De igual forma en el 2011, la Selección Mexicana Sub-17 logró su segundo Mundial al vencer a Uruguay en el estadio Banorte.

A nivel internacional el Barcelona dominaba el futbol europeo de la mano d e Pep Guardiola ya que fueron campeones del futbol español y de la Champions League tras derrotar al Manchester United de Javier ‘Chicharito’ Hernández.

En otros deportes el campeón de la NFL eran los Green Bay Packers vencieron en el Super Bowl XLV a Pittsburgh Steelers.

Fuera del deporte, el presidente de México era Felipe Calderón que vivía su última etapa de su sexenio, mientras que Barack Obama era el mandatario de los Estados Unidos.

De igual forma el mundo vivió en el 2011 catástrofes naturales como el terremoto de japón que provocó un tsunami devastador, así como este mismo año se confirmó la muerte de Osama Bin Laden.

A nivel tecnológico, Samsung y Apple dominaban el mercado de los celulares. La marca coreana con el Galaxy S y el Galaxy Note, mientras que Apple competía con el Iphone 4 que más adelante lanzaría el iPhone 4s.