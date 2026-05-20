Liga MX Víctor Velázquez habla directo de su relación con Pumas rumbo a la Final El presidente del Cruz Azul fue claro y directo sobre si hay o no rencillas por no renovar el préstamo del estadio de C.U. y la lesión de Carrasquilla a Mier.

Video Víctor Velázquez asegura no hay rencores ante Pumas previo a la Final del Clausura 2026

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, habló de cara a la Final ante Pumas en la Liga MX Clausura 2026 sobre las supuestas rencillas que pudieran existir luego de que no renovaran el préstamo del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria para jugar como local.

Además, cabe recordar, hubo cierta animadversión luego de la dura entrada de Adalberto Carrasquilla sobre el portero de La Máquina, Kevin Mier, que lo dejó fuera varios meses por lesión en partido del Apertura 2025.

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Al respecto, y de cara al partido decisivo por el título del futbol mexicano, el jerarca de La Máquina habló sobre cómo es en realidad la relación con la institución azul y oro pese a las adversidades.

“Siempre hemos respetado a todas las instituciones, con Pumas tenemos buena relación, el hecho de que a tres días nos hayamos cambiado de sede no pasa nada, creo que se respetan sus decisiones, nosotros somos una institución que les gusta respetar, pero también ser muy competitivos.

“Hemos demostrado que donde estemos somos locales y eso se lo debemos a la gran afición. Es futbol (sobre la falta de Carrasquilla a Mier), no tenemos rencor, ninguna revancha, a veces son jugadas accidentadas.

“Será un buen duelo, lindo partido y sobre todo que la afición lo disfrute y que el Azul quede campeón”, indicó Víctor Velázquez en entrevista con Adrián Esparza para TUDN rumbo al partido de ida de la Final del Clausura 2026.