Liga MX Cruz Azul vs. Pumas: Jorge Sánchez tiende a un favorito para la Final de la Liga MX Desde la concentración con la Selección Mexicana, el zaguero habló de su paso por el futbol de Europa y dejó ver que no es ajeno a la Final del Clausura 2026.

Video Jorge Sánchez da su pronóstico sobre la Final de la Liga MX

El defensor de 28 años de edad tuvo su paso por La Máquina, con la que ganó la Copa de Campeones de la Concacaf en 2025 antes de emigrar al PAOK griego, por lo que parece que se inclina por un favorito de cara al juego decisivo del torneo mexicano.

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“Es muy complicado llegar a una Final y es muy complicado ganar Finales. Que gane el mejor porque Pumas ahorita está haciendo las cosas muy bien, los que están en la Final son porque hicieron todo de maravilla.

“Mis compañeros que lo disfruten, que les vaya muy bien, sabemos del trabajo que se ha hecho desde afuera como desde adentro y que ese sacrificio sea el resultado de un campeonato. Desde acá tienen un hincha, con muchas ganas de que levanten una copa”, comentó Jorge Sánchez en zona mixta de la Selección Mexicana.

JUGAR EN EUROPA, ¿A LA PAR DE LA LIGA MX? ESTA ES LA EXPERIENCIA DE JORGE SÁNCHEZ

El exfutbolista de Ajax y FC Porto, además de que fuera campeón de Liga MX con Santos Laguna y América, dijo que por su edad parecía que era su última oportunidad para jugar en el viejo continente y en una liga que no ve alejada del nivel de lo que es el balompié en México.

“Creo que tardaría mucho en expresarte todo lo que siento y he vivido allá, a veces la gente o en general piensan que es muy fácil irse a Europa, estar allá y no saben el entorno que se está viviendo.

“Honestamente me buscaron desde hace un año aproximadamente y decidí estar en Cruz Azul, fue un año y después fueron a los seis meses que estaba en Cruz Azul y anhelaba un título con Cruz Azul y después ver opciones, que era en Europa, y me llegó esa opción y honestamente estoy un poco grande para las opciones que llevan”.

Jorge Sánchez agradeció a La Máquina la oportunidad de jugar en Europa para tratar de hacer las cosas diferentes a como las llegó a hacer en la liga de Portugal como en la de Países Bajos con FC Porto y Ajax, respectivamente.

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“Muy contento con el trabajo que se hizo para que Cruz Azul me dejara ir, no tiene nada que ver el Mundial ni nada de eso. Vamos con una línea de querer ir a Europa a hacer las cosas muy bien, y cada uno tiene una historia diferente. viví cosas diferentes en Holanda, en Portugal.

“En Cruz Azul y súper feliz, ahora voy a Grecia donde influyen muchas cosas y a veces estamos confundidos de que vives cosas muy buenas en Europa cuando aquí tienes una liga muy competitiva, donde tienes una liga con jugadores de más jerarquía, no estamos tan lejos del nivel que está allá, depende las ligas.