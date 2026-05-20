Liga MX Final Liga MX: Qué era de Joel Huiqui y Efraín Juárez en el último título de Pumas El ahora DT de Cruz Azul se disputaba una final curiosamente ante el Club Universidad.

Video ¿Qué hacían Efraín Juárez y Joel Huiqui en el último título de Pumas?

La Final del Torneo Clausura 2026 de Liga MX entre Pumas y Cruz Azul volverá a enfrentar a dos entrenadores mexicanos que vivían momentos distintos en 2011 cuando el Club Universidad levantó su último título.

En el primer semestre de dicho año, Joel Huiqui disputaba la final del Clausura como jugador Monarcas Morelia, curiosamente, ante Pumas.

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Los universitarios lograron imponerse en C.U. con aquel golazo de Javier Cortés que Huiqui no pudo tapar en los linderos del área grande y que significó la séptima estrella auriazul.

Del otro lado del continente, en Europa, Efraín Juárez vivía sus últimos partidos como jugador del Celtic en el futbol de Escocia. Juárez había concretado su sueño europeo tras su gran campaña con Pumas y el título de 2009.

En ese verano, Juárez se mudaría a España para reforzar al Real Zaragoza que dirigía Javier Aguirre. El lateral llegó en calidad de préstamos y permanecería en LaLiga solamente una temporada.

Quince años después, Joel Huiqui y Efraín Álvarez disputarán la primera final de Liga MX entre directores técnicos mexicanos desde 2013.

FECHA Y HORARIOS DE LA FINAL ENTRE PUMAS VS. CRUZ AZUL

Pumas consiguió su pase a la Final tras empatar 1-1 con Pachuca en el global y avanzar por la posición en la tabla en Semifinales, mientras que eliminó al América en Cuartos de Final por global de 6-6, e igual pasar por posición de la tabla.

Cruz Azul, por su parte, dejó en el camino primero a Atlas en Cuartos de Final con un global de 4-2 y luego en Semifinales a Chivas con global de 4-3.

FINAL DE IDA

Cruz Azul vs. Pumas

Estadio Ciudad de los Deportes

Jueves 21 de mayo

20:00 horas CT México, 22:00 horas ET Estados Unidos

En México por Canal 5, TUDN y Disponible en ViX; Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.

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FINAL DE VUELTA