    Liga MX

    Final Liga MX: Qué era de Joel Huiqui y Efraín Juárez en el último título de Pumas

    El ahora DT de Cruz Azul se disputaba una final curiosamente ante el Club Universidad.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Qué hacían Efraín Juárez y Joel Huiqui en el último título de Pumas?

    La Final del Torneo Clausura 2026 de Liga MX entre Pumas y Cruz Azul volverá a enfrentar a dos entrenadores mexicanos que vivían momentos distintos en 2011 cuando el Club Universidad levantó su último título.

    En el primer semestre de dicho año, Joel Huiqui disputaba la final del Clausura como jugador Monarcas Morelia, curiosamente, ante Pumas.

    PUBLICIDAD

    Los universitarios lograron imponerse en C.U. con aquel golazo de Javier Cortés que Huiqui no pudo tapar en los linderos del área grande y que significó la séptima estrella auriazul.

    Del otro lado del continente, en Europa, Efraín Juárez vivía sus últimos partidos como jugador del Celtic en el futbol de Escocia. Juárez había concretado su sueño europeo tras su gran campaña con Pumas y el título de 2009.

    Más sobre Liga MX

    Final Liga MX: Qué era de Joel Huiqui y Efraín Juárez en el último título de Pumas
    2 mins

    Final Liga MX: Qué era de Joel Huiqui y Efraín Juárez en el último título de Pumas

    Liga MX
    Final Liga MX: Qué era de Joel Huiqui y Efraín Juárez en el último título de Cruz Azul
    2 mins

    Final Liga MX: Qué era de Joel Huiqui y Efraín Juárez en el último título de Cruz Azul

    Liga MX
    Paulo Víctor dedica últimas palabras antes de irse del América
    1 mins

    Paulo Víctor dedica últimas palabras antes de irse del América

    Liga MX
    Así era el mundo la última vez que Pumas fue campeón del futbol mexicano
    1 mins

    Así era el mundo la última vez que Pumas fue campeón del futbol mexicano

    Liga MX
    Huiqui, ¿el técnico con menos juegos en ser campeón de Liga MX?.
    2 mins

    Huiqui, ¿el técnico con menos juegos en ser campeón de Liga MX?.

    Liga MX
    Santos Laguna anuncia a Renato Paiva como técnico para el Apertura 2026
    1 mins

    Santos Laguna anuncia a Renato Paiva como técnico para el Apertura 2026

    Liga MX
    Pumas se ilusiona con el título del Arsenal en Premier League
    1 mins

    Pumas se ilusiona con el título del Arsenal en Premier League

    Liga MX
    ¿Se le cumplió? El deseo de Efraín Juárez con el arbitraje para la Final de Liga MX
    1 mins

    ¿Se le cumplió? El deseo de Efraín Juárez con el arbitraje para la Final de Liga MX

    Liga MX
    Salcedo compara a 'Tecatito' Corona con Neymar y lamenta que no vaya al Mundial 2026
    1 mins

    Salcedo compara a 'Tecatito' Corona con Neymar y lamenta que no vaya al Mundial 2026

    Liga MX
    ¿Cuánto cuestan los boletos del partido Cruz Azul vs. Pumas de la Final?
    1 mins

    ¿Cuánto cuestan los boletos del partido Cruz Azul vs. Pumas de la Final?

    Liga MX

    En ese verano, Juárez se mudaría a España para reforzar al Real Zaragoza que dirigía Javier Aguirre. El lateral llegó en calidad de préstamos y permanecería en LaLiga solamente una temporada.

    Quince años después, Joel Huiqui y Efraín Álvarez disputarán la primera final de Liga MX entre directores técnicos mexicanos desde 2013.

    FECHA Y HORARIOS DE LA FINAL ENTRE PUMAS VS. CRUZ AZUL

    Pumas consiguió su pase a la Final tras empatar 1-1 con Pachuca en el global y avanzar por la posición en la tabla en Semifinales, mientras que eliminó al América en Cuartos de Final por global de 6-6, e igual pasar por posición de la tabla.

    Cruz Azul, por su parte, dejó en el camino primero a Atlas en Cuartos de Final con un global de 4-2 y luego en Semifinales a Chivas con global de 4-3.

    FINAL DE IDA

    • Cruz Azul vs. Pumas
    • Estadio Ciudad de los Deportes
    • Jueves 21 de mayo
    • 20:00 horas CT México, 22:00 horas ET Estados Unidos
    • En México por Canal 5, TUDN y Disponible en ViX; Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.
    PUBLICIDAD

    FINAL DE VUELTA

    • Pumas vs. Cruz Azul
    • Estadio Olímpico Unversitario
    • Domingo 24 de mayo
    • 19:00 horas CT México, 21:00 horas ET Estados Unidos.
    • En México por Canal 5, TUDN y Disponible en ViX; Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.
    Relacionados:
    Liga MXPumasPumas UNAMCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Socias por accidente
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Laura Bozzo
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX