Liga MX Paulo Víctor dedica últimas palabras antes de irse del América El brasileño vive sus últimos días en México antes de emigrar a su natal Brasil a dirigir selecciones menores.

Video Las emotivas palabras de Paulo Víctor al América

Paulo Víctor Gomes, ahora ex auxiliar técnico de André Jardine en el Club América, dedicó unas emotivas palabras para relatar lo que fue su etapa en el conjunto azulcrema.

En entrevista exclusiva para TUDN, Paulo Víctor destacó que, en el futbol actual, es muy complicado incluso ganar un solo título, y más si se hilvanan títulos como en este caso, las Águilas que dieron el bicampeonato y el tricampeonato.

PUBLICIDAD

"Ganar un título, uno, aunque sea en el futbol, es muy difícil, a veces mucha gente pasa una vida o una carrera y no consigue nada, ganar en el futbol en el nivel de la liga hoy o de las grandes ligas en el mundo es muy difícil", explicó el brasileño.

"Ganar un bicampeonato y tricampeonato es más difícil, y una cuarta Final consecutiva y casi tener un tetracampeonato es muy difícil, había qué contribuir en un club que tenía las cosas muy bien hechas, y arreglamos los detalles, metemos nuestra forma de trabajar, metodología, y nos salió una historia maravillosa que estará siempre en nuestras vidas, en nuestro corazón, para siempre", agregó.