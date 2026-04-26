    Liga MX

    Efraín Juárez destaca la humidad de Pumas tras conseguir el liderato

    El estratega señaló que sus jugadores quedarán en la historia del equipo tras lograr récord de puntos.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Efraín Juárez tras lograr récord de puntos: “Mis Jugadores pasarán a la historia”

    Después de que Pumas consiguiera el récord de puntos en su historia y el liderato del Clausura 2026, Efraín Juárez señaló que sus jugadores pasarán a la historia.

    “Hoy es reconocimientos para ellos (jugadores), hoy es reconocimiento por cómo se matan, por cómo creen, por cómo juegan, porque el equipo no pierde absolutamente la cabeza en ningún momento”

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    “Ese récord de puntos que seguramente pasarán a la historia ellos, hoy la más allá de lo que pase de aquí en adelante, hoy están en la historia del equipo por el récord de puntos”, señaló Efraín Juárez.

    De igual forma destacó la humidad que tiene el equipo tras superar los resultados adversos que llegaron a tener en el semestre.

    “Somos el mismo equipo que empató con Querétaro, que empató con León, que quedó eliminado en Concachampions”

    “S omos ese equipo humilde, trabajador, ese equipo que nos dentro de nuestro mundo hacemos una burbuja grandísima y hoy escuchar lo bueno, porque eso realmente también distrae.”

    "Es el mismo equipo trabajador, esa misma humildad encabezada por mí porque realmente es la misma situación, y ahora preparar lo que viene”, agregó.

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