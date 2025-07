RODRIGO PARRA DEBUTÓ A LOS 17AÑOS CON PUMAS PERO PAGÓ ‘DERECHO DE PISO’

Los goles llegaron en consecuencia de fallas del juvenil guardameta, quien pese a ello cuenta con el respaldo de la directiva de Pumas, que no obstante mantiene su búsqueda por un refuerzo en esa posición y a la ofensiva.

“ El resultado no fue lo que esperábamos. No importa, no importa, niño. Estás aquí para crecer. Tú ya hiciste historia y esto es el inicio de toda una vida increíble.