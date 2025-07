Pumas sigue en la búsqueda de dos refuerzos más de los que han llegado al momento para la Liga MX Apertura 2025, un portero y un ofensivo, así lo confirmó la directiva felina en la presentación de Álvaro Angulo como refuerzo.

Este mismo miércoles, horas antes de la conferencia de prensa, circularon los reportes desde Sudamérica que la negociación para traer a Keylor Navas al futbol mexicano con el cuadro de la UNAM se cayó.

“Una cosa que no quiero dejar pasar es que me siento contento que en la UNAM se normalice que jugadores de clase mundial estén sonando así, es el trabajo de todos que figuras de ese nivel suenen, después no puedo hablar de un jugador que no pertenece a nosotros”, indicó Eduardo Saracho, director de estrategia deportiva de Pumas.

“Nosotros no estamos generando ni el humo, ni el ruido, que viene de allá. Nos halaga que nos pongan un jugador así. Es una posición que vamos a reforzar, estas hablando con uno de los mejores porteros de la historia. Pero no puedo contestar cosas que no me corresponden porque son cosas únicamente de su club”, indicó el directivo.

Miguel Mejía Barón por su parte, también atajó los rumores y señaló que si no llega un portero de jerarquía como Keylor Navas, es una buena oportunidad para el club de dar posibilidades a su cantera.

“Uno debería buscar los ángulos positivos a las circunstancias que aparecen. Si llega Keylor va a ser un tipo extraordinario que puede dejar escuela. Si no llega es una gran oportunidad para la institución de seguir confiando en los jóvenes que para eso trabajan”.

¿PUMAS BUSCA A MEMO OCHOA SI NO ES KEYLOR NAVAS?

Otro de los nombres que suenan para defender el arco universitario es el mexicano Guillermo Ochoa; sin embargo, su pasado con América parece complicar la posibilidad de que llegue a la institución este semestre, o cualquier otro, incluso, pero habló del perfil a cubrir.

“Uno bueno, uno muy bueno, uno que pueda evidentemente entrar en el arco de Pumas, al final del día aparte de Parra tenemos a Pablo Lara, hoy está lesionado, titular de la selección Sub-20, va a jugar un Mundial de la categoría. Necesitamos a alguien que nos pueda arropar.

“En el caso de Memo Ochoa, no tenemos nada por Memo, tengo algunos conocidos por él, somos de la misma ciudad y sé que no tiene eso, me estoy extralimitando, sé que no está en sus planes estar en México”, indicó Saracho.

APOYO TOTAL PARA RODRIGO PARRA EN LA PORTERÍA DE PUMAS

Asimismo, tanto Eduardo Saracho como Miguel Mejía Barón respaldaron al juvenil de 17 años de edad Rodrigo Parra, quien debutó en la Liga MX el fin de semana pasado en la Jornada 1 del Apertura 2025 y quien tuvo algunos errores que costaron la goleada en contra.

“Arropándolo es hablando con él, dando el apoyo, está entrenando con normalidad, ya lo dijo el doctor, tanto él, Miguel Pol, cuando vuelva Pablo estamos orgullosos de las capacidades de cada uno. Crecer duele, nos duele verlo llorar, es un niño que estimamos, que queremos mucho y sabemos que va a ser un crack y nos vamos a acordar de esta conferencia cuando sea el monstruo que va a ser.

“No tiene la responsabilidad de eso, le dolió, lo externó, los mayores responsables somos nosotros, hay que sacarlo de ese carril. De las críticas, he aprendido que hay cuestiones de análisis, hay mesas para todo, hay mesas de entretenimiento, como un chacoteo, lo veo más como un show y engancharse con cosas así no es algo que el club va a ser”, indicó Saracho.

“ Las lágrimas son de uso, ¿alguno no las ha usado? Cada quien las usa cuando cree que es conveniente. Estoy de acuerdo que cuando uno tiene ganas de llorar no importa tanto, eso lo he aprendido y recrudecido con los años, ya de viejito uno llora por cualquier cosa”, indico por su parte Miguel Mejía Barón respecto a Rodrigo Parra, quien lloró tras su partido de debut.