Video Puebla vs. Tijuana marca el regreso de la Liga MX. ¡Así puedes verlo!

La Franja llega como último en la tabla de posiciones; no gana desde la Jornada 3 cuando venció en casa a Santos Laguna e incluso el mal paso cobró el puesto de Pablo Guede como director técnico, aunque con Hernán Cristante tampoco logra levantar.

PUBLICIDAD

HORARIO Y DÓNDE VER EL PUEBLA VS. TIJUANA DE LA JORNADA 13 DE LIGA MX

Xolos de Tijuana reincorpora a la estrella del momento, Gilberto Mora, aunque a la esperade conocer si tendrá o no actividad luego de su participación con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20, donde fueron eliminados en Cuartos de Final.

Tijuana llega como sexto en la clasificación y como visitante no gana desde mediados de agosto pasado cuando se impuso al Pachuca; dos empates y dos derrotas es el resto del saldo del cuadro fronterizo.