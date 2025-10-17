    Puebla

    Puebla vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 13 de la Liga MX

    Xolos busca mantenerse en zona de clasificación cuando visite al sotanero del torneo dentro de la cabalística Fecha13.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Puebla vs. Tijuana marca el regreso de la Liga MX. ¡Así puedes verlo!

    Puebla vs. Tijuana abre la Jornada 13 de la Liga MX Apertura 2025 luego del receso debido a la Fecha FIFA en la que la Selección Mexicana se fue sin victoria tras sus amistosos ante Colombia y Ecuador como parte de su preparación para el Mundial 2026.

    La Franja llega como último en la tabla de posiciones; no gana desde la Jornada 3 cuando venció en casa a Santos Laguna e incluso el mal paso cobró el puesto de Pablo Guede como director técnico, aunque con Hernán Cristante tampoco logra levantar.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PUEBLA VS. TIJUANA DE LA JORNADA 13 DE LIGA MX

    Xolos de Tijuana reincorpora a la estrella del momento, Gilberto Mora, aunque a la esperade conocer si tendrá o no actividad luego de su participación con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20, donde fueron eliminados en Cuartos de Final.

    Tijuana llega como sexto en la clasificación y como visitante no gana desde mediados de agosto pasado cuando se impuso al Pachuca; dos empates y dos derrotas es el resto del saldo del cuadro fronterizo.

    • Cuándo es el Puebla vs. Tijuana de la Liga MX: el partido es el viernes 17 de octubre en el Estadio Cuauhtémoc.
    • A qué hora es el Puebla vs. Tijuana de la Liga MX: el juego inicia a las 19:00 horas tiempo del Centro de México; 21:00 horas tiempo del este, 20:00 horas tiempo del Centro y 18:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Puebla vs. Tijuana de la Liga MX: sigue la transmisión de este partido por la señal de TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

