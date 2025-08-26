Hernán Cristante relata cómo llegó al Puebla: ¿se decepcionó del futbol?

Hernán Cristante, nuevo director técnico del Puebla, admitió que su contratación por el conjunto de La Franja era inesperada, ya que no pensaba que le ofrecerían otra oportunidad en el futbol.

En entrevista exclusiva para Línea de 4 de TUDN, el timonel incluso confesó que, después de su última incursión en un banquillo (en Juárez, de donde salió en 2023), salió hasta cierto punto "decepcionado", y se centraba solo en disfrutar a su familia.

"No, la verdad no (lo esperaba), estaba disfrutando a mi familia. En mi último puesto de DT salí muy lastimado, cometí errores que pensé que no iba a cometer, esto no es culpa de nadie más que mía, me decepcioné del futbol, no de la cancha, del ambiente, me perdí, me dediqué a disfrutar a la familia, estuve casi en el colapso.

"Le decía a mi señora 'no puede ser', con mi cuerpo técnico me decían 'tranquilo, ya va a llegar', estaba con mi familia, bien, tranquilo, pero sin la adrenalina, hasta que me llamó Rafa y me cambió la cara", agregó.

Respecto a su nueva aventura con el Puebla, Cristante admitió que el objetivo será apuntalar el nivel con el plantel actual, por lo que señaló que no llegarán más jugadores, además de que no pondrá como excusa el hecho de dirigir a un plantel al que no le metió mano.

"La certidumbre que me ofrece Puebla es que hay un equipo lastimado, le falta orden, estructura, dispara alineamientos distintos, hoy tiene un proyecto, y es la certidumbre que tengo, el presidente también ha estado con nosotros ayer, están contentos, es la certidumbre. Voy a trabajar con este plantel, está diseñado así, no es por una cuestión económica sino de objetivos, y la certidumbre de poder trabajar de buena manera", concluyó.