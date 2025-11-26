Video ¿Codo? Critican a Amaury por el precio de la figura que le dio a Hormiga

De cara al Chivas vs. Cruz Azul de Cuartos de Final, Armando ‘Hormiga’ González recibió un obsequio de Amaury Vergara, presidente del Guadalajara, por su título de goleo en el Torneo Apertura 2025.

El mandamás del Rebaño le regaló al Otaku del Gol una figura de sus animes favoritos, Blue Lock, la cual según Amaury Vergara buscó “por todo Tokio”.

PUBLICIDAD

La pieza de colección es de Rin Itoshi, uno de los protagonistas del anime que combina la acción con el futbol, y que al igual que la ‘Hormiga’ González, también es centro delantero.

Debajo de la figura, Amaury Vergara mandó a hacer una base de madera en la que viene el nombre del delantero, el equipo y el distintivo de campeón de goleo.

¿Cuánto cuesta la figura de la ‘Hormiga’ González?

El obsequio causó opiniones divididas en redes sociales. Si bien algunos aficionados aplaudieron que Amaury Vergara se tomara el tiempo de buscar algo que le gusta y apasiona a la Hormiga, otros criticaron al presidente de Chivas por el costo de la figura, incluso hay quienes lo catalogaron de "codo".

Y es que la pieza se puede encontrar en Amazon con un precio que ronda los 1,500 pesos, unos 75 dólares. Pero en otros sitios de Estados Unidos, como la tienda oficial de Cruchyroll, puedes encontrar la figura en liquidación en uno s 700 pesos, 35 dólares.

El gesto de Amaury también fue criticado por David Faitelson: “¿Un detalle del Waldos o de la One Dollar Store? Mejor le hubiera regalado un auto”.

Pese las críticas, la ‘Hormiga’ González sacó su niño interior y expresó su felicidad tras ver que su regalo era una figura de uno de sus animes y personajes favoritos.

“Muy agradecido por este reconocimiento, está muy bonito y lo voy a poner en mi casa. Está épico, epicardo”, declaró el delantero de 22 años que marcó 12 goles en el Torneo Apertura 2025.