Armando González ha sido la figura de las Chivas en este Apertura 2025 donde se convirtió en campeón de goleo del torneo y ante esto recibió un gran regalo por parte de Amaury Vergara.

Durante su visita al campo de entrenamiento del Rebaño, el propietario del Guadalajara aprovechó para reconocer al atacante con una figura de colección de Rin Itoshi, personaje de la serie japonesa ‘Blue Lock’, una de las favoritas del futbolista que es fanático del anime .

“ Ya teníamos un tiempo sin tener campeón de goleo en Chivas, y quiero compartir con ustedes un reconocimiento que le quiero hacer a ‘Hormiga’, aquí, con ustedes. Este, te lo busqué por todo Tokio, cabrón”, fueron las palabras de Amaury González.

Por su parte. Armando González agradeció el reconocimiento luego de enfundarse en un abrazo con el propietario de Chivas ante la ovación de sus compañeros.

“ Agradecido con ustedes por todo lo que hacen por mí día con día. A mí me tocó meter los goles, pero todas las jugadas se construyen en equipo. Yo solo tuve que empujarlas. De verdad, muchas gracias por todo lo que hacen por mí, por quedarse conmigo, por corregirme y ayudarme a crecer. E stoy muy feliz y profundamente agradecido con ustedes”, fueron las palabras de la ‘Hormiga’.

Armando González se convirtió en campeón de goleo del Apertura 2025 al anotar 12 en la campaña regular, reconocimiento que compartió con Paulinho y Joao Pedro.

De igual forma Amaury Vergara dio un mensaje de apoyo para el plantel del Rebaño que se prepara para el enfrentamiento ante el cuadro de Cruz Azul por los Cuartos de Final del Apertura 2025.

"Darle estas palabras de recordarle lo importante que es que Chiva esté en la liguilla y lo bien que le hace el club. Y de parte de todo el staff también, El staff está muy contento, muy motivado, muy ilusionado, y que sepan que, pues, que no nomás es esto, que hay todo un club detrás de ustedes para apoyarlos y vivir esta liguilla juntos, Y estamos con ustedes en todos los partidos