Jordi Cortizo es anunciado como nuevo refuerzo del León

Jordi Cortizo fue anunciado este lunes oficialmente como nuevo refuerzo del León de cara al Apertura 2024 de la Liga MX.

El jugador mexicano, que llega proveniente de los Rayados del Monterrey, fue presentado con un original vídeo en las redes oficiales del conjunto de las Panzas Verdes.

En el mencionado vídeo, el conjunto esmeralada hace presumir al jugador mexicano de su bigote y finalmente le da la bienvenida.

Con su llegada en 2023 a los Rayados , Cortizo sonaba como uno de los jugadores que marcarían un cambio en el cuadro regio, sin embargo, nunca logró consolidarse ni hacerse de la titularidad a pesar de los 6 millones de dólares que cobró el Puebla por su pase.

Cortizo ya se había unido a los entrenamientos de La Fiera hace unos días e incluso habló de lo que significa para él unirse al equipo de Guanajuato.

"Sí claro conozco perfecto a León desde hace muchísimos años. Sé perfectamente lo que juegan, sé todo lo que han conseguido en los últimos años y cómo ha crecido el club. Es eso seguir creciendo con el equipo que hagamos una gran temporada juntos, unos grandes años juntos. Vengo a pelear minutos, tengo esa ilusión de jugar de sentirme importante y pues nada eso quiero apoyar al equipo. Estar con mis compañeros y y poner a León en lo más alto", finalizó.