Video ¡Grande! Palabras de Paulinho por el penal fallado de Sergio Ramos

Paulinho que brilló con un 'hat-trick' en la goleada de Toluca 6-2 sobre Monterrey este miércoles, atendió a TUDN al finalizar el partido sobre Sergio Ramos.

A pregunta de David Failteson, el analista de TUDN pidió la opinión de Paulinho sobre el penal fallado por Ramos al cobrarlo al estilo Panenka.

"Quien soy yo para hablar de Ramos, lo que ha ganado, ya metió muchos goles así, un gran jugador, lo falló, pero ya metió muchos, no soy nadie para hablar de él ni de su carrera".

TRICAMPEÓN DE GOLEO O BICAMPEÓN CON TOLUCA



Paulinho habló también de la posibilidad de ser el primer tricampeón de goleo de forma consecutiva en la Liga MX, en los torneos cortos.

"Lo más importante fue ganar con un rival muy bueno y después mi primer hat-trick en el Nemesio, estoy muy feliz. Quiero ser bicampeón con Toluca, lo que venga después es puro bono, hay que trabajar para salir bicampeones".

Cuestionado sobre si este Toluca puede superior al equipo que hace unos meses fue campeón en el Clausura 2025, el portugués comentó.

"Del Toluca del año pasado, el campeón, tiene que salir otra vez campeón para ser igual o mejor, queremos que el equipo juegue mejor, pero el objetivo es uno, salir campeón otra vez, pero es una liga muy, muy, competitiva, de las más competitivas del mundo, que tiene seis o siete equipos para salir campeones, pero lo más importante es salir bicampeón".