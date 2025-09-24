    Monterrey

    Sergio Ramos falla penal a lo Panenka en el Toluca vs. Monterrey

    El capitán y defensa de Rayados tuvo el 0-2 en sus manos, previo a la remontada del Toluca.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Épico: Sergio Ramos tira un penal a lo 'Panenka' y termina haciendo el ridículo

    Sergio Ramos iba a firmar un golazo de antología en el Toluca vs. Monterrey, pero su cobro a lo Panenka fue atajado por Hugo González, que adivinó lo que quiso hacer el español.

    El partido estaba en el minuto 19, un penal señalado por falta sobre Germán Berterame parecía encaminar un triunfo sólido de Rayados ante el campeón, que el europeo tiró por la borda.

    Sergio Ramos se plantó en el manchón penal y miró fijamente al portero mexiquense, sin pestañear, sin dar alguna pista de cómo iba a cobrar, con total seguridad.

    César Arturo Ramos dio la orden de que se tirara la pena máxima y el español, sobrado, definió a lo Panenka, pero Hugo González ni se movió, esto tras consejo de Jesús Angulo que le dijo cómo iba cobrar el zaguero.

    Ramos se fue desilusionado a su área, mientras Toluca casi igualó de manera enseguida con un posible gol de Paulinho, pero que la jugada se anuló por fuera de juego.

    Minutos después, llegó la avalancha de los Diablos Rojos para remontar de manera parcial con goles de Jesús Angulo, Paulinho y Nico Castro al finalizar el primer tiempo.

