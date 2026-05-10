Liga MX Paulinho baja de Toluca ante Pachuca en la vuelta de los Cuartos de Final El atacante portugués de los Diablos se perderá el vital encuentro ante los Tuzos de Liguilla de la Liga MX.

Video Paulinho baja de Toluca ante Pachuca en la vuelta de los Cuartos de Final

Paulinho se perderá el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clasusura 2026 por lesión por lo que Toluca tendrá una durísima baja en sus aspiraciones de dar vuelta al marcador ante Pachuca y poner camino rumbo a las Semifinales del torneo.

Así lo informó, Marco Cancino, de TUDN, en Línea de Cuatro.

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El motivo es una sobrecarga muscular y Antonio Mohamed, el director técnico de la entidad, ha decidido no arriesgarlo pese a la importancia del compromiso de este domingo 10 de mayo.

Sobre todo pensando en la Final de la Concacaf Champions Cup que disputará el 30 de mayo ante los Tigres.

El atacante es una de las piezas claves del conjunto escarlata que se alzó con los títulos del Apertura y Clausura 2025 a tal grado que consiguió el campeonato de goleo en esos mismos torneos.

En la actual campaña, el portugués jugó en 13 partidos, 11 de ellos como titular y marcó seis anotaciones en la búsqueda de un posible tricampenato para los Diablos.

Toluca cayó por la mínima diferencia en el juego de ida ante los Tuzos en el Nemesio Diez, por lo que en el Estadio Hidalgo requiere un triunfo con diferencia de dos goles por lo menos para seguir en la competencia.